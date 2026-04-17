O dronă rusească a intrat pe teritoriul României. „Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă”

O dronă rusească a intrat în noaptea zilei de 17 aprilie pe teritoriul României. Armata Română anunță că ținta a dispărut de pe radare la aproximativ 16 km sud-est de Chilia Veche, spre Letea, într-o zonă nelocuită. Echipe militare de căutare au fost trimise în această dimineață pentru identificarea și, eventual, neutralizarea aparatului, conform comunicatului Ministerului Apararii Nationale a României (MApN).

Potrivit MApN, alerta aeriană a fost activată după miezul nopții, iar un mesaj RO-Alert a fost transmis populației din zonă la ora 00:43. Radarele militare au monitorizat două ținte aeriene în apropierea frontierei dintre România și Ucraina, iar „una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al țării noastre, contactul radar cu aceasta fiind pierdut la 16 km sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite”.

Armata Română nu menționează trimiterea unor aeronave NATO în zonă, așa cum se întâmplă de obicei în astfel de situații, ci doar monitorizarea țintelor de către sistemele de apărare antiaeriană. Alerta a încetat la ora 02:48, iar o echipă a MApN a fost trimisă în această dimineață într-o misiune de cercetare în zona respectivă.