Nicușor Dan a declarat că „serviciile secrete române au avut un sprijin decisiv în zona cibernetică la alegerile din R. Moldova”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că serviciile secrete române au avut „o contribuție decisivă” în domeniul cibernetic la alegerile din R. Moldova. Șeful statului român a precizat însă că sprijinul nu a vizat influențarea componentei electorale a procesului democratic, scrie G4Media.

„Pe zona cibernetică au avut un sprijin decisiv în alegerile din Republica Moldova, pe zona cibernetică, repet, nu prin vreo influență în partea electorală”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că activitatea serviciilor se desfășoară în limitele prevăzute de lege și că specificul acestora presupune ca doar o parte dintre rezultate să fie făcute publice.

„Aceste servicii au continuat să funcționeze, unele rezultate ale lor au fost făcute publice, altele n-au fost făcute publice, evident că asta e specificul lor”, a mai spus președintele României.

Totodată, el a menționat că desemnarea șefilor acestor instituții reprezintă o decizie politică, ce necesită un acord între președinte și forțele pro-occidentale din Parlament.