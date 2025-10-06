O bătrâna este căutată după ce s-a rătăcit în pădure. Oamenii legii fac apel către cetățeni

O bătrână de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Sîngerei, este căutată de oamenii legii, după ce s-a rătăcit duminică, 5 octombrie, în timp ce culegea ciuperci într-o pădure din apropierea satului Brînzeni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„Chiar dacǎ sunt implicați mai mulți cetǎțeni și drone este nevoie de mult mai multe forțe. Rugǎm persoanele care vor să ne ofere suport, să ni se alǎture la căutări”, a îndemnat IGP.

Semnalmente:

Înălțime: 1,55 – 1,60 m

Corpolență: medie

Îmbrăcată cu pulover gri, pantaloni negri, încălțăminte neagră, batistă roșie combinată cu albastru.

IGP îndeamnă cetǎțenii care dețin informații să contacteze de urgență instituția la numărele de telefon: