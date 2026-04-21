Trump spune că nu vrea să prelungească armistițiul cu Iranul: „Armata e nerăbdătoare să acționeze”

Președintele american Donald Trump a anunțat într-un interviu acordat marți, 21 aprilie, postului financiar CNBC că nu dorește să prelungească acordul de armistițiu cu Iranul, adăugând că Statele Unite se află într-o poziție puternică de negociere și că vor ajunge, în cele din urmă, la ceea ce el a numit „un acord excelent” pentru pace, transmite Reuters.

„Nu vreau să fac asta. Nu avem atât de mult timp”, a spus Trump când a fost întrebat despre posibilitatea extinderii armistițiului.

SUA și-a exprimat anterior încrederea că o nouă rundă de discuții cu Iranul va avea loc în Pakistan, iar un oficial iranian de rang înalt a declarat că Teheranul ia în considerare participarea.

În condițiile în care perspectiva unor negocieri de pace de ultim moment rămâne incertă, Trump a spus că Statele Unite își vor relua atacurile asupra Iranului dacă nu se ajunge curând la un acord de pace cu Teheranul.

„Mă aștept să bombardăm, pentru că eu cred că aceasta este o atitudine mai potrivită cu care să intrăm în negocieri. Dar suntem pregătiți de acțiune. Adică armata e nerăbdătoare să acționeze”, a spus Trump.

Trump spune că Iranul „nu are de ales” decât să încheie un acord de pace

„Cred că nu au de ales”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat emisiunii Squawk Box de la CNBC, după ce a fost întrebat dacă se așteaptă ca Iranul să accepte termenii SUA în următoarea rundă de negocieri de pace mediate de Pakistan.