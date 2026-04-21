Rusia ar urma să oprească livrările de petrol din Kazahstan către Germania prin conducta „Drujba”

Rusia urmează să oprească exporturile de petrol din Kazahstan către Germania prin conductă „Drujba” începând cu 1 mai, au declarat marți trei surse din industrie pentru Reuters.

Sursele, care au vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului, au afirmat că un program ajustat de export al petrolului a fost transmis Kazahstanului și Germaniei.

O întrerupere a livrărilor din Kazahstan ar spori incertitudinea în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil a Germaniei, în contextul în care războiul din Iran perturbă livrările de energie din Orientul Mijlociu, la doar câțiva ani după ce relațiile energetice de zeci de ani ale Berlinului cu Rusia au fost zdruncinate de războiul din Ucraina.

Exporturile de petrol ale Kazahstanului către Germania prin conductele rusești „Drujba” au fost de 2,146 milioane de tone metrice, adică aproximativ 43 000 de barili pe zi, în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 44% față de 2024, și 730 000 de tone în primul trimestru al anului 2026.

O oprire completă ar elimina aproximativ 17% din cele până la 12 milioane de tone metrice de petrol pe an prelucrate de rafinăria germană PCK – una dintre cele mai mari din țară – din orașul Schwedt, situat în nord-estul țării, combustibilul provenit de la aceasta alimentând 9 din 10 mașini din regiunea Berlin și Brandenburg.

Ministerul Energiei din Rusia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu are cunoștință de o măsură de oprire a exporturilor de petrol.

„Vom încerca să verificăm acest lucru”, a declarat Peskov reporterilor în cadrul unei conferințe telefonice zilnice.

Ministerul Energiei din Kazahstan și guvernul german nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Relațiile politice și comerciale ale Rusiei cu Germania au fost afectate de conflictul din Ucraina. Livrările de petrol rusesc au fost întrerupte după izbucnirea războiului, iar Berlinul a plasat sub administrare judiciară, în 2022, filialele locale ale celui mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft.

Kazahstanul a furnizat petrol către PCK prin ramura nordică a conductei Drujba, care traversează Polonia, începând din 2023, dar livrările au fost întrerupte în repetate rânduri de atacurile cu drone ucrainene asupra secțiunii ruse a conductei.

Un purtător de cuvânt al operatorului polonez de conducte PERN a declarat pentru Reuters că compania este pregătită să transporte petrol pentru acționarii non-ruși ai PCK prin portul Gdansk, dacă i se va solicita acest lucru. Printre deținătorii rafinăriei Schwedt se numără Rosneft, Shell și Eni.