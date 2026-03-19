„Numărul maxim de persoane ce pot avea domiciliul la aceeași adresă este de 10″. Precizările autorităților române privind verificările cetățenilor R. Moldova care care vor să obțină sau să preschimbe cartea de identitate

Ministerul român al Afacerilor Interne a comunicat că în spațiul public au apărut informații legate de așa-zise verificări suplimentare pentru cetățenii din R. Moldova, Ucraina, Federația Rusă și alte state din spațiul ex-sovietic, care dețin cetățenia română și vor să obțină sau să preschimbe cartea electronică de identitate.

Autoritățile române au precizat că verificările de legalitate privind emiterea cărților de identitate sunt efectuate în baza legislației și nu au legătură cu statul sau spațiul din care provine cetățeanul supus verificării, acestea privesc persoanele care (re) dobândesc cetățenia română.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne din România, verificările sunt motivate de obligația legală de certificare a corectitudinii transcrierii certificatelor de stare civilă în registrele naționale de stare civilă, pe de o parte, și, pe de altă parte, de verificare a corectitudinii înscrierii domiciliului.

„Reamintim că numărul maxim de persoane ce pot avea domiciliul la aceeași adresă a fost reglementat prin Legea nr.162/2023 unde a fost introdusă prevederea prin care «nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în Registrul Național de Evidența Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă». Așadar, în situația în care la o adresă sunt înregistrate mai mult de 10 persoane în afara membrilor familiei extinse, pentru a remedia situația, funcţionarii de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciilor publice comunitare de evidența persoanelor dispun măsura încetării valabilității domiciliului”, se arată în comunicat.

În decembrie 2025 au avut loc 37 de percheziții în România care au vizat modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale. Potrivit datelor preliminare, este vorba despre o rețea care ar fi fost pusă pe picioare încă din 2022 de mai mulți cetățeni ucraineni.

Aceștia ar fi falsificat pentru cetățeni ruși, în special documente în R. Moldova, care atestau în mod fals că aveau o descendență românească și aveau dreptul de a redobândi cetățenia românească la București.