„M-a luat un băiat din sat și m-a dus la protest, «tipa» să stăm acolo vreo 30 de minute și să-mi dea 500 de lei”. Poliția a documentat un protest organizat lângă Palatul Republicii

Poliția anunță că la protestul organizat lângă Palatul Republicii, unde a fost organizată Conferința privind drepturile sociale – Carta Socială Europeană, au fost constatate acțiuni ce indică organizarea și participarea remunerată la acest protest, desfășurat sub protecția unui partid politic.

Conform mărturiilor persoanelor audiate de polițiști, mai multe persoane au fost aduse organizat, cu promisiunea a primi între 500 și 1000 de lei pentru ca să „stai 30 de minute”.

Oamenii legii au precizat că organizatorul transportării participanților, precum și două persoane au fost sancționați. Totodată, în cadrul acțiunilor a fost identificat și un minor prezent la manifestație, iar reprezentantul legal al acestuia a fost sancționat.

„Poliția reiterează că organizarea și desfășurarea întrunirilor publice trebuie să aibă loc cu respectarea cadrului legal, iar implicarea persoanelor, inclusiv a minorilor, în astfel de activități contra recompensă atrage răspundere, conform legislației în vigoare”, a comunicat Poliția.

Un grup de protestatari s-a adunat joi, 19 martie, în apropierea Palatului Republicii din Chișinău, unde se desfășoară Conferința la nivel înalt privind drepturile sociale – Carta Socială Europeană. Evenimentul reunește aproximativ 50 de delegații din statele membre ale Consiliului Europei.

Protestatarii au scandat „Jos genocidul”, „Jos dictatura” și au cerut să discute direct cu delegațiile europene prezente la eveniment, declarând în engleză că „în Moldova oamenii sunt săraci, nu au salarii și pensii”.

Mărturiile participanților la „protest”

– Am căutat oameni pentru protest. Mi-a scris cineva în privat, un anonim, că la ora 8:00-8:20 să fim în față la Palat (Republicii, n. red.), o să se apropie o femeie și după ce se «mântuie» (termină, n. red.) protestul, o să dea câte o mie de lei, per persoană.

– Care au fost acțiunile tale?

– Să aduc băieții la protest.

– Câți băieți ai adus la protest?

– Trei.

Un alt bărbat:

– M-a luat un băiat din sat și m-a dus la protest, «tipa» (un fel, n. red.) să stăm acolo vreo 30 de minute și să-mi dea 500 de lei ca să stăm acolo.

– Cu ce tematică v-au adus la protest?

– «Tipa» (un fel, n. red.) să stăm acolo că dacă vine poliția să zicem să s-au plătit bani și nu se fac drumurile și a zis că-mi dă banii și mergem acasă.

Un al treilea bărbat:

– M-a luat un băiat.

– Ce ți-a promis ca să vii încoace?

– O zis să mă duc acolo și îmi dă 500 de lei, să stau 30 de minute.

– Cu ce tematică v-au adus la protest?

– Adică dacă o să ne întrebe cineva din lume pentru ce am venit, să spunem că s-au achitat bani și nu se fac drumuri.

– Banii cum trebuia să-i transmită?

– Să-mi dea la mână, seara acasă.

R. Moldova găzduiește, în premieră, Conferința la nivel înalt privind drepturile sociale – Carta Socială Europeană. Evenimentul are loc astăzi, 19 martie, la Chișinău, în contextul președinției R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. La reuniune sunt așteptate aproximativ 50 de delegații oficiale. Conferința a fost deschisă de secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.