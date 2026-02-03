Cât va plăti consumatorul casnic în factură? Precizările ANRE după aprobarea noului tarif la gazele naturale

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va continua să monitorizeze „evoluțiile de pe piața gazelor naturale și să ajusteze prețurile reglementate ori de câte ori condițiile o impun, în strictă conformitate cu prevederile legislației sectoriale și ale Metodologiei tarifare, cu scopul de a asigura prețuri corecte”, susțin reprezentanții instituției după ce a fost aprobat tariful de 13,35 lei pentru fiecare metru cub de gaze naturale, fără TVA, și respectiv 14,42 lei cu TVA.

Astfel, reprezentanții ANRE vin cu mai multe precizări:

De ce scad prețurile?

Potrivit ANRE, prețul mediu anual de procurare a gazelor naturale estimat pentru anul 2026 este de aproximativ 404 euro pentru 1000 m³ (echivalent al aproximativ 38 euro/MWh), comparativ cu circa 487 euro/1000 m³ (echivalent al aproximativ 46 euro/MWh), inclus în structura prețurilor reglementate pentru anul 2025, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 17%.

Această reducere a costului de achiziție se reflectă direct în prețul final plătit de consumatori, susține Agrenția.

Corecții din excedente – bani returnați consumatorilor

La stabilirea prețurilor, ANRE susține că a inclus corecții din excedentele tarifare de la începutul anului 2026, în valoare totală de peste 330 milioane lei. „Aceste sume sunt restituite consumatorilor prin diminuarea prețurilor reglementate aplicabile în perioada februarie–decembrie 2026”, potrivit Agenției.

Cât va plăti consumatorul casnic în factură?

Pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție de joasă presiune, care reprezintă majoritatea gospodăriilor din R. Moldova, prețul reglementat aplicabil din februarie 2026 este de:

-13 353 lei pentru 1000 m³ de gaze naturale (fără TVA), cu 2,15 lei mai mic decât prețul în vigoare.

„Acest preț include toate componentele reglementate: costul de procurare a gazelor naturale, serviciile de transport și distribuție, cheltuielile de furnizare, precum și o rată de rentabilitate reglementată, stabilită strict în conformitate cu cadrul legal în vigoare”, se mai spune în comunicatul ANRE.

Structura prețului final (presiune joasă)

În structura prețului final plătit de consumatori:

costul gazelor naturale reprezintă aproximativ 58% ;

; distribuția – circa 36% ;

; transportul – circa 2,6% ;

; cheltuielile furnizorului – aproximativ 2,7% ;

; rentabilitatea reglementată – 0,6%.

ANRE menționează că ponderile indicate mai sus au „un caracter informativ și sunt calculate în baza structurii prețului în vigoare”. Ponderile procentuale nu pot fi utilizate în estimarea sau calcularea prețurilor reglementate.

Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale (fără TVA, lei/1000 m³), aprobate în ședința din 03 februarie sunt:

în punctele de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale – 7 906 lei cu 3 105 lei mai puțin decât prețul în vigoare.

cu 3 105 lei mai puțin decât prețul în vigoare. în punctele de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale – 8 270 lei cu 2 831 lei mai puțin decât prețul în vigoare.

cu 2 831 lei mai puțin decât prețul în vigoare. în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune – 8 365 lei cu 2 855 lei mai puțin decât prețul în vigoare.

cu 2 855 lei mai puțin decât prețul în vigoare. în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune – 9 533 lei cu 2 734 lei mai puțin decât prețul în vigoare.

lei cu 2 734 lei mai puțin decât prețul în vigoare. în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune – 13 353 lei cu 2 149 lei mai puțin decât prețul în vigoare.

Iar compania Energocom menționează într-un comunicat că, în urma stabilirii componentei de corectare (excedent de venit reglementat) pentru perioada septembrie–decembrie 2025 (63 215 mii de lei) și lunii ianuarie 2026 (329 641 mii de lei), prețurile reglementate aprobate pentru furnizarea gazelor naturale (fără TVA) sunt:

La punctele de intrare în rețelele de transport – 7 906 lei/1000 m³;

La punctele de ieșire din rețelele de transport – 8 270 lei/1000 m³;

La punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune înaltă – 8 365 lei/1000 m³;

La punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune medie – 9 533 lei/1000 m³;

La punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune joasă – 13 353 lei/1000 m³.

Pentru majoritatea consumatorilor finali racordați la rețelele de distribuție de presiune joasă, prețul reglementat se reduce cu aproximativ 13,8% față de nivelul actual.