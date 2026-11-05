„Nu poți construi țara asta cu minciuni, falsuri, cu circ”. Schimb de replici între Vasile Tofan și Vasile Costiuc la conferința de presă dedicată primelor 100 de zile ale Guvernului

Conferința de presă organizată de premierul Vasile Tofan pentru a prezenta rezultatele primelor 100 de zile ale Guvernului a fost marcată de un schimb de replici între deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc și prim-ministru. Deputatul a criticat politica economică a Executivului și majorarea ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în timp ce premierul l-a acuzat că urmărește vizibilitate politică și răspândește informații false.

Anterior, Vasile Tofan a venit cu o adresare către deputatul Vasile Costiuc, după ce acesta a publicat un videoclip filmat în zona de frontieră de la Giurgiulești, în care afirma că în R. Moldova ar ajunge floarea-soarelui ucraineană la prețuri mai mici, în detrimentul producătorilor locali. Tofan, l-a criticat pe Costiuc pentru că a intrat în zona de frontieră, lângă infrastructură critică, și a publicat imagini care pot expune vulnerabilități de securitate. „Într-o regiune în care atacurile cu drone sunt aproape zilnice, asemenea gesturi sunt profund iresponsabile”, a subliniat prim-ministrul.

La conferința de presă organizată astăzi, 5 noimebrie, Vasile Costiuc a reproșat Guvernului lipsa unui dialog suficient cu Parlamentul și a invocat dificultățile agricultorilor în obținerea creditelor. Deputatul a menționat că formațiunea sa a susținut majoritatea proiectelor legislative legate de integrarea europeană.

„Nu o să vă mai fac observație că suntem un stat parlamentar și lipsa de respect față de Parlament nu întărește instituțiile democratice și comunicarea dintre Parlament și Guvern. Am venit aici și vrem să punem umărul. Noi am votat 95 la sută din toate proiectele cu titulatura UE. Punem umărul, contribuim, dezvoltăm”, a declarat Costiuc.

Deputatul a cerut explicații privind accesul agricultorilor la finanțare în condiții avantajoase, în contextul majorării ratei de bază a BNM la 11%. „De unde iau fermierii credite ieftine? Punct”, a întrebat acesta.

Reprezentanta Ministerului Finanțelor a răspuns că agricultorii pot beneficia de programe de finanțare preferențială, inclusiv de credite în lei cu o dobândă de aproximativ 5,1%. Potrivit acesteia, circa o mie de agenți economici au aplicat pentru astfel de finanțări. Ea a mai menționat mecanismele de rambursare a TVA și introducerea taxării inverse pentru producătorii de cereale.

La finalul conferinței, premierul a criticat intervențiile deputaților din opoziție, afirmând că unele întrebări ar fi fost folosite pentru declarații politice și pentru obținerea vizibilității pe rețelele sociale, inclusiv pe TikTok.

„Eu salut chiar și întrebările critice. Vă încurajez să rămâneți critici, pentru că asta face o opoziție. Dar, în același timp, am o rugăminte, pentru că foarte multe dintre întrebările dumneavoastră nu au fost întrebări, în umila mea părere, concentrate pe subiecte și pe așteptarea unui răspuns. Sunt întrebări prin care vreți să faceți o declarație politică sau să apăreți la televizor ori în TikTok-urile pe care le aveți”, a declarat Tofan.

Premierul l-a vizat direct pe Vasile Costiuc, reproșându-i declarațiile făcute în timpul vizitei la Giurgiulești și acuzându-l că ar răspândi informații false, care ar putea afecta interesele Republicii Moldova.

„Să ne concentrăm mai mult pe soluții, nu doar pe videoclipuri virale, nu pe minciuni la Giurgiulești, domnule Costiuc, pentru că dumneavoastră, într-adevăr, puneți țara noastră în pericol”, a afirmat șeful Executivului.

Tofan a susținut că imaginile publicate de deputat, în care acesta sugera că vagoanele din zona portului transportau cereale ucrainene destinate procesării în Republica Moldova, nu reflectau situația reală.

„Nu poți construi țara asta cu minciuni, cu falsuri, cu circ, cu exhibiționismul ăsta politic”, a mai declarat premierul.

Acesta a afirmat că opoziția ar trebui să vină cu propuneri concrete privind rata de bază, reducerea dobânzilor la credite, subvențiile și infrastructura, în loc să se limiteze la critici.

„O să aveți cu siguranță un susținător din partea mea când o să veniți cu propuneri, când o să spuneți concret care este propunerea dumneavoastră pentru rata de bază, care este propunerea dumneavoastră pentru reducerea ratelor la credite și care este propunerea dumneavoastră pentru subvenții. Care este propunerea dumneavoastră pentru infrastructură. Deci asta vreau să aud de la dumneavoastră”, a spus Tofan.

Scandal la Giurgiulești

La 1 noiembrie, deputatul, împreună cu alți parlamentari ai Partidului „Democrația Acasă”, a vizitat zona Portului Internațional Liber Giurgiulești și a publicat imagini cu vagoane despre care a sugerat că transportau produse agricole ucrainene destinate procesării în Republica Moldova.

Ulterior, Guvernul a reacționat la imaginile publicate de deputați, acuzându-i că au răspândit informații false și că au pus în pericol securitatea statului.