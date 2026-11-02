VIDEO „Imunitatea parlamentară nu este și nu poate fi un scut pentru trădare”. Adresarea lui Tofan către Costiuc, în contextul scandalului de la Giurgiulești

Premierul Vasile Tofan a venit cu o adresare către deputatul Vasile Costiuc, după ce acesta a publicat un videoclip filmat în zona de frontieră de la Giurgiulești, în care afirma că în R. Moldova ar ajunge floarea-soarelui ucraineană la prețuri mai mici, în detrimentul producătorilor locali. Tofan, l-a criticat pe Costiuc pentru că a intrat în zona de frontieră, lângă infrastructură critică, și a publicat imagini care pot expune vulnerabilități de securitate. „Într-o regiune în care atacurile cu drone sunt aproape zilnice, asemenea gesturi sunt profund iresponsabile”, a subliniat prim-ministrul.

„Domnule deputat Costiuc, sunteți un mincinos. Mai rău – un om gata să dea foc la țară în goana după like-uri și hype iresponsabil. Ați dat buzna în portul Giurgiulești, ați ignorat indicațiile Poliției de Frontieră, ați răspândit falsuri și ați creat deliberat confuzie”, s-a adresat Tofan către Costiuc.

Șeful Executivului a afirmat că acțiunile deputatului pot pune în pericol infrastructura de export a R. Moldova.

„Domnule Costiuc, înțeleg că aveți imunitate parlamentară și vă acoperiți cu ea, dar chiar nu înțelegeți, nu aveți minimumul de discernământ ca să înțelegeți că intrând cu camera și arătând tot ce se întâmplă în port și insinuând că sunt reexportate cereale ucrainene le oferiți rușilor pe tavă toată informația critică și de fapt puneți la un mare risc infrastructura noastră de export pe care o avem pe Dunăre. Ar trebui să aveți minimumul de discernământ înainte să promovați ceste falsuri”, a punctat premierul.

Vasile Tofan a încheiat prin a sublinia că mandatul de deputat nu îl pune pe Vasile Costiuc „deasupra regulilor de securitate”, iar imunitatea parlamentară „nu este și nu poate fi un scut pentru trădare”.

Deputații Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, , invocând exercitarea controlului parlamentar asupra implementării legislației privind licențierea importurilor de cereale și culturi oleaginoase din Ucraina. Pe 29 octombrie, Parlamentul a prelungit până la sfârșitul anului 2026 mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și culturi oleaginoase din Ucraina. Aceștia au filmat o garnitură de tren și au susținut că vagoanele transportă floarea-soarelui din Ucraina, care ar urma să fie vândută la un preț mai mic pentru procesare în R. Moldova. Deputații au afirmat că această situație i-ar dezavantaja pe agricultorii moldoveni, ale căror recolte ar rămâne nevândute.

Ulterior, Guvernul a reacționat la imaginile publicate de deputați, acuzându-i că au răspândit informații false și că au pus în pericol securitatea statului.

Guvernul precizează că cerealele ucrainene nu sunt comercializate pe piața internă a R. Moldova, ci tranzitează teritoriul țării către porturile din România, iar importurile sunt supuse licențierii. Potrivit Executivului, vagoanele filmate de parlamentari staționau în stația Căii Ferate din Moldova de la Giurgiulești, nu în port, și se aflau în tranzit pe traseul Mogiliv – Ocnița – Bălți – Ungheni – Basarabeasca – Giurgiulești – Galați, fără a fi destinate descărcării în portul moldovenesc.