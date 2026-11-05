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ULTIMA ORĂ Un obiect asemănător unei drone a fost depistat în apropierea unui sat din Rezina

Sursa: IGP

Cu puțin timp în urmă, oamenii legii au fost sesizați cu privire la depistarea unui obiect asemănător unei drone, într-o zonă împădurită din apropierea satului Gordinești, raionul Rezina, anunță joi, 5 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

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„Experții Secției tehnico-explozive a Poliției s-au deplasat la fața locului pentru a examina obiectul și a stabili natura și proveniența acestuia”, a precizat IGP.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu se apropie, să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte și să evite zona până la finalizarea verificărilor.

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