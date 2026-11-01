Scandal la Giurgiulești, după ce doi deputați ai partidului „Democrația Acasă” au filmat vagoane cu cereale ucrainene. Guvernul: „Importul de floarea-soarelui din Ucraina pentru producerea de ulei este egal cu zero”

Deputații Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, au publicat un videoclip filmat în zona de frontieră de la Giurgiulești, unde au mers pentru a verifica respectarea legislației privind importul cerealelor și culturilor oleaginoase din Ucraina. Deputații au susținut că în R. Moldova ar ajunge floarea-soarelui ucraineană la prețuri mai mici, în detrimentul producătorilor locali. Guvernul a reacționat, acuzându-i pe cei doi deputați că au răspândit mai multe informații false și că, prin publicarea imaginilor, au sporit riscul unui atac cu drone rusești asupra teritoriului țării.

Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, deputați din fracțiunea „Democrația Acasă”, au mers la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești, invocând exercitarea controlului parlamentar asupra implementării legislației privind licențierea importurilor de cereale și culturi oleaginoase din Ucraina. Pe 29 octombrie, Parlamentul a prelungit până la sfârșitul anului 2026 mecanismul de licențiere a importurilor de cereale și culturi oleaginoase din Ucraina.

Aceștia au filmat o garnitură de tren și au susținut că vagoanele transportă floarea-soarelui din Ucraina, care ar urma să fie vândută la un preț mai mic pentru procesare în R. Moldova. Deputații au afirmat că această situație i-ar dezavantaja pe agricultorii moldoveni, ale căror recolte ar rămâne nevândute.

Ulterior, Guvernul a reacționat la imaginile publicate de deputați, acuzându-i că au răspândit informații false și că au pus în pericol securitatea statului.

„Guvernul Republicii Moldova condamnă acțiunile unui grup de deputați, în frunte cu Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, care au intrat azi în Zona de frontieră, în preajma Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Aceștia au înregistrat și au răspândit informații false despre cerealele ucrainene, prejudiciind securitatea statului, dar și interesele Republicii Moldova. La fel de grav este faptul că deputații vizați au făcut insinuări false despre marfă ucraineană prezentă în port, ceea ce crește riscul unui atac cu drone rusești asupra teritoriului țării noastre”, se arată în reacția Executivului.

Guvernul precizează că cerealele ucrainene nu sunt comercializate pe piața internă a R. Moldova, ci tranzitează teritoriul țării către porturile din România, iar importurile sunt supuse licențierii.

Potrivit Executivului, vagoanele filmate de parlamentari staționau în stația Căii Ferate din Moldova de la Giurgiulești, nu în port, și se aflau în tranzit pe traseul Mogiliv – Ocnița – Bălți – Ungheni – Basarabeasca – Giurgiulești – Galați, fără a fi destinate descărcării în portul moldovenesc.

„Calea Ferată a Moldovei câștigă din acest tranzit peste norma aplicabilă mărfurilor din Moldova, reprezentând o sursă de venit importantă pentru compania feroviară de stat. Compania a transportat circa 80.000 de tone de cereale de tranzit în septembrie și 65.000 de tone în octombrie. Inclusiv datorită acestui tranzit de mărfuri, CFM a înregistrat un profit de circa 23 de milioane de lei pentru primele 9 luni ale anului, față de pierderi în perioadele precedente (pierderi de 320 de milioane în 2024 și 85 de milioane în 2025)”, a subliniat Guvernul.

Totodată, autoritățile afirmă că porturile țării noastre exportă, în prezent, exclusiv produse ale agricultorilor moldoveni, iar cerealele ucrainene sunt transportate mai departe către Galați și Constanța.

Referitor la acuzațiile privind procesarea florii-soarelui ucrainene, Guvernul susține că acestea nu corespund realității.

„Informațiile cu privire la prelucrarea în port a semințelor de floarea-soarelui ucrainene reprezintă un fals. Importul de floarea-soarelui din Ucraina pentru producerea de ulei este egal cu zero. Floarea-soarelui demonstrată în clipul video este moldovenească. Agentul economic a încărcat azi 5.500 de tone cu scop de export prin port, numele navei fiind MV ELA-T”, a afirmat Guvernul.

Executivul a respins și afirmațiile privind vânzarea Portului Giurgiulești, precizând că, în anul 2004, terenul portului a fost concesionat pentru 99 de ani, iar operarea portuară pentru 25 de ani, în baza unui acord încheiat cu o companie privată.

În final, Guvernul a criticat filmarea neautorizată a infrastructurii de frontieră.