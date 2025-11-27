Note informative ale unui funcționar al băncii letone „ABLV Bank” despre Plahotniuc: avion privat, afaceri înregistrate pe fosta soție, conturi gestionate de Andronachi

Vladimir Plahotniuc și-a trecut averea pe numele fostei soții și controla conturi bancare într-o bancă letonă prin intermediul lui Vladimir Andronachi, în timp ce era antrenat în viața politică a R. Moldova. Câteva note informative ce conțin aceste date, făcute de un funcționar al băncii letone „ABLV Bank”, ce a fost implicată în schema privind frauda bancară, au fost prezentate în instanță ca probe materiale, în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, în ședința din 26 noiembrie 2025.

Potrivit unei note din octombrie 2010, Vladimir Plahotniuc și Andrian Candu ar fi participat la o întâlnire cu reprezentanții băncii letone, în cadrul căreia le-au fost prezentate serviciile băncii. Plahotniuc ar fi zburat atunci în Letonia cu un avion privat, se arată în nota funcționarului. Se mai menționează că la acea întâlnire, Plahotniuc ar fi menționat că un cont al unei companii ce urma să fie deschis la banca letonă urma să fie gestionat de „o persoană de încredere”, de „angajatul său” Vladimir Andronachi. În aceeași notă se arată că Plahotniuc ar fi spus că urmează să se implice în politică și că își va reorganiza afacerile în trusturi, inclusiv pe cele de comercializare a metalelor.

Menționăm că în primăvara anului 2010 Vladimir Plahotniuc a apărut pentru prima dată în spațiul public, într-un interviu televizat la postul Prime TV, iar în noiembrie 2010, în ultima zi în care partidele mai puteau efectua modificări, a fost inclus al doilea pe lista electorală a Partidului Democrat, la alegerile parlamentare anticipate. După scrutin, în decembrie 2010, a fost ales vicepreședinte al formațiunii și vicepreședinte al Parlamentului.

O notă din iulie 2012 a aceluiași funcționar al băncii letone arată că Vladimir Plahotniuc, ce deținea deja funcția de vicepreședinte al Parlamentului, nu se ocupa de controlul activ al holdingului său. Totodată, el începuse procesul de restructurare a activelor sale și de înregistrare a afacerilor pe numele soției sale de atunci, Oxana Childescu. Prin intermediul unor companii înregistrate în Cipru, acesta deținea proprietăți în Elveția și Franța, iar printr-o companie olandeză, controla toate activele sale din R. Moldova, inclusiv imobile, companii în domeniul mass-media și de prestare a serviciilor. De asemenea, se menționează că prin mai multe companii, Plahotniuc ar fi avut activități de comercializare a metalelor feroase și neferoase, care erau exportate, dar de regulă, nu traversau teritoriul R. Moldova, partener principal în R. Moldova fiind compania „Metalferos”. Din conturile deschise la banca letonă s-ar fi făcut plăți în scopul personal al lui Plahotniuc – pentru zboruri charter, iahturi, servicii juridice pentru o casă de avocatură din Elveția, pentru artiști și DJ care cântau în clubul de noapte „Drive”.

Datele au fost prezentate în ședința de judecată de miercuri, 26 noiembrie, de către procurorul de caz Alexei Cernei. Vladimir Plahotniuc din nou nu s-a prezentat la ședință. Potrivit avocaților, el ar studia materialele dosarului, aflându-se în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.