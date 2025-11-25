„Este dreptul său să refuze să participe la ședințe”. Împrumuturi de la băncile falimentare și tranzacții fictive. O nouă ședință de judecată, în absența lui Vladimir Plahotniuc

Dosarul penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc este examinat în continuare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în absența acestuia, fiind la etapa de examinare a probelor materiale, când sunt cercetate acțiunile de urmărire penală, procesele verbale și actele care au fost ridicate și examinate. Acestea sunt prezentate de în fața instanței de către procurorul de caz Alexandru Cernei, care a ajuns deja la volumul 81 din cele 97.

Acuzatorul de stat a precizat că inculpatul Vladimir Plahotniuc, aflat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, poate să nu se prezinte în fața instanței, dacă nu dorește.

A. Cernei: Este dreptul său să refuze să participe la ședințe. Atât timp cât refuzul este confirmat de către avocați, nu poate fi impus de instanță ca să fie adus în ședința de judecată. Prin această metodă de a refuza el renunță cumva la dreptul său de a se apăra în proces. Este dreptul său, nimeni nu-l impune să refuze. De aceea este respectată această alegere.

ZdG: Va fi un moment în care el neapărat va trebui să fie prezent?

A. Cernei: Ar fi la ultimul cuvânt cazul ca să fie prezent, dacă dorește. Dar dacă nu, poate să-l trimită și în scris.

ZdG: Deci s-ar putea ca pe parcursul examinării acestui dosar Vladimir Plahotniuc să nu se prezinte în ședințe?

A. Cernei: Asta ar trebui să-i întrebați pe avocați sau pe dânsul personal. Nu știu ce tactică au apărătorii și când ei planifică să se prezinte sau nu.

ZdG: Dar legea îi permite să nu se prezinte?

A. Cernei: Legea v-am explicat ce prevede.

Solicitat să comenteze, unul dintre avocații lui Vladimir Plahotniuc, Ion Vîzdoagă, a refuzat să discute cu jurnalista ZdG. „Cu voi eu nu vreau să vorbesc și asta-i tot. Nu meritați”, a declarat apărătorului lui Plahotniuc.

La ședința din 25 noiembrie 2025 au fost cercetate procesele verbale din câteva volume, cu referire la creditele accesate de mai multe companii ce ar fi fost controlate de Vladimir Plahotniuc de la Banca Socială, Banca de Economii și Victoriabank și achizițiile făcute de acestea pe banii împrumutați de tehnică de calcul, materiale de construcție, îmbrăcăminte, tranzacții ce se presupun a fi fictive. Mai multe acte ar fi fost legalizate de notara Olga Bondarciuc, potrivit datelor prezentate în instanță.

Au fost prezentate tranzacțiile efectuate de compania „Caritas Grup” SRL, care a luat credite de la Banca Socială în noiembrie 2014. În documente este menționa numele lui Andrei Nirauța, ce figura în calitate de administrator al companiei în acea perioadă, despre care ZdG a scris anterior că ar fi fost o persoană interpusă. În ianuarie 2025, acesta a fost reținut, după ce fusese condamnat în dosarul penal „Furtul Miliardului” și anunțat în căutare.

Procurorul Alexandru Cernei a menționat sumele creditelor luate de „Caritas Grup” SRL: 1,8 miliarde de lei, 13,6 milioane de dolari SUA, 28 de milioane de euro, 99,6 milioane euro. Ulterior, cea mai mare parte a banilor a fost transferată la banca din Letonia Privatbank, pentru achiziționarea de la alte companii a unor produse electronice. Potrivit datelor prezentate în instanță, aceste tranzacții pot fi considerate fictive, întrucât Banca Socială nu dispunea atunci de asemenea resurse.

„Caritas Grup” SRL ar fi accesat credite și de la Banca de Economii, în iunie-noiembrie 2014: 162 de milioane de lei, 47 milioane de lei, 1,8 milioane de euro, bani ce ar fi fost transferați în aceeași zi în care erau contractați banii către companiile din Letonia „Bannyster” LLP și „Welentas” LP, pentru cumpărarea de materiale de construcție și a articolelor de îmbrăcăminte.

În procesele verbale examinate în ședință sunt menționate și tranzacțiile companiei „Provolirom” SRL, prin intermediul băncii letone ABLV, prin care s-ar fi achiziționat tehnică de calcul de la unele companii din Letonia. Adresele IP ale conturilor bancare ale „Provolirom” SRL deschise în Banca Socială aparțin Caritas Grup SRL, se mai menționează în documentele citate de procuror în instanță. Compania a deschis conturi și la Banca de Economii, iar încasările au fost în sume de 1,2 miliarde de lei, 77 de milioane de euro și 45 de milioane de dolari SUA. Banii la fel au fost transmiși către firme nerezidente.

Potrivit datelor citate de procurorul de caz în instanță, „Zenit Management” SRL a deschis în noiembrie 2014 conturi la Victoriabank. Compania era reprezentată de Victoria Stoian, care a prezentat-o ca beneficiar final al companiei pe o cetățeană a Federației Ruse, Evghenia Duneț. Compania era înregistrată în Marea Britanie și avea un singur angajat. „Zenit Management” SRL a efectuat tranzacții pe conturile deschise la Victoriabank, în noiembrie-decembrie 2014, în sume totale de: 23,9 milioane de dolari SUA, 43,7 milioane de euro și 140 de milioane de lei.

În procesele verbale examinate este menționat și Veaceslav Platon, cu declarația că mai multe companii înregistrate în Marea Britanie, ce fac parte din așa-numitul grup Zenit, ar fi fost implicate în frauda bancară. Potrivit datelor prezentate de procurorul Cernei, companiile au fost fondate în octombrie 2014 și lichidate în scurt timp de la fondare, având aceeași adresă juridică, fiind fondate de același grup de interese și având același gen de activitate: comerț internațional și investiții.

Între probe se numără și un contract escrow de la Victoriabank încheiat între Iurie Kontievski, fostul cumnat al lui Veaceslav Platon, compania „Otiv Prime Holding” și Victoriabank, în care este indicat și numele lui Andrian Candu, finul lui Vladimir Plahotniuc, în calitate de reprezentant al Prime Management. Pe acest cont escrow ar fi fost efectuate mai multe tranzacții de zeci de milioane de euro.

În toate tranzacțiile efectuate de aceste companii este menționată notara Olga Bondarciuc, cunoscută ca „notara lui Plahotniuc”, care ar fi legalizat mai multe acte, copii și traduceri.