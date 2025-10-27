Nora proprietarului holdingului „Sheriff”, Ecaterina Gușan, a creat o colecție de haine „patriotică”, cu stema Federației Ruse, pe care a promovat-o la o emisiunea rusească

Ecaterina Gușan, nora lui Victor Gușan, proprietarul holdingului „Sheriff”, a participat la show-ul Comedy Club, difuzat pe un post de televiziune din Rusia. În cadrul emisiunii, ea a promovat o „colecție rusă patriotică” care conține stema Federației Ruse, scrie Zona de Securitate.

Episodul cu participarea ei a fost difuzat vineri, 24 octombrie, însă, potrivit paginii de Instagram a Ecaterinei Gușan, filmările au avut loc încă în primăvară.

Gușan a fost prezentată de moderatorii emisiunii drept „femeia anului în Moldova”. În 2024, aceasta într-adevăr a fost desemnată „Femeia anului” de revista Aquarelle, la categoria „Designerul anului”.

În emisiune, ea a confirmat faptul că familiei sale îi aparține combinatul de vinuri și divin KVINT, complexul de creștere a sturionilor Aquatir, precum și clubul de fotbal Sheriff.

Anterior, jurnaliștii de la Zona de Securitate au realizat o investigație în care au arătat, în premieră, viața familiei Gușan, cea care conduce din umbră regiunea transnistreană.

Victor Gușan, este proprietarul holdingului „Sheriff”, familia sa controlând practic complet regiunea transnistreană: controlează unicul partid politic, toată infrastructura de comunicații, vânzarea de combustibil și este principalul furnizor de produse alimentare din regiune.

Gușan, conform așa-zisului pașaport transnistrean pe care-l deține, are o vilă în Novotiraspol, care se află lângă un bazin acvatic, la care are și ieșire personală. Suprafața casei cu tot cu teren este de 19 000 metri pătrați. Suprafața construită a casei este de circa 2000 de metri pătrați.

Victor Gușan nu afișează publicului larg multe despre sine sau membrii familiei sale. Totuși, soția fiului său Eugeniu, Ecaterina Gușan, este activă pe rețelele de socializare și a devenit un personaj mediatizat în presă, fiind inclusiv premiată de revista de la Chișinău, Aquarelle. Datorită acestui fapt, se ridică cortina vieții luxoase a familiei Gușan.

Ecaterina activează în domeniul afacerilor, având propria școală de dans. Totodată, ea se mai prezintă drept dansatoare, psiholog, mentor în afaceri, lucrează la chakre și energia sexuală. Câțiva ani în urmă, aceasta și-a deschis propriul brand de haine, Stefani Monaco.

În ultima perioadă, Ecaterina Gușan a călătorit în țări precum Italia, Azerbaidjan și Elveția, fapt ce poate fi dedus din postările sale, iar mama ei postează pe rețelele de socializare imagini foto și video din hotele scumpe și din zona business class a avioanelor.

Investigația integrală o puteți viziona aici.