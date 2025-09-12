Noi detalii despre cei doi viceprimari de Comrat reținuți recent: „Arest în penitenciar pentru 30 de zile”

Procurorii din Cahul au prezentat noi detalii despre cei doi viceprimari de Comrat reținuți recent, o candidată la funcția de deputat și 2 activiști ai unui partid.

În privința viceprimarului reținut pentru abuz de serviciu – Stepan Cara, în cazul prezumtivei alocări ilegale a mai multor terenuri de construcție către apropiații săi, în timp ce el însuși ar fi fost adevăratul beneficiar:

„Vineri, 12 septembrie, judecătorul de instrucție a satisfăcut demersul procurorilor și a dispus aplicarea arestului în penitenciar pentru 30 de zile. Scopul măsurii este continuarea obiectivă a investigațiilor de către procurorii din Cahul și ofițerii CNA din regiune”, anunță Procuratura Generală.

Potrivit Procuraturii, în ceea ce-l privește pe viceprimarul învinuit de prezumtiva finanțare ilegală a partidelor – Irina Zelenskaia:

„Acesta rămâne în arest la domiciliu pentru 30 de zile, așa cum Curtea a respins contestarea procurorilor privind plasarea lui în penitenciar”, potrivit comunicatului PG.

De asemenea, Curtea a respins și celelalte demersuri ale procurorilor:

„O candidată la funcția de deputat din partea unui partid rămâne și ea în arest la domiciliu, după ce a fost învinuită de procurori că ar fi cooptat o persoană să contribuie financiar pentru partid. Totuși, la insistența procurorilor, candidatei i-au fost aplicate restricții în cadrul măsurii de control judiciar; (…) Alți doi activiști ai aceluiași partid rămân și ei în arest la domiciliu. Aceștia sunt învinuiți de procurori că ar fi distribuit plicuri cu bani alegătorilor, pentru ca să voteze pentru partidul în cauză”, scrie Procuratura Generală.

Odată ce judecătorul de instrucție și Curtea de Apel Sud s-au pronunțat asupra demersurilor procurorilor din Cahul, investigațiile penale vor continua în baza măsurilor impuse, cu păstrarea garanțiilor procedurale și prezumției nevinovăției, potrivit legii.

Oamenii legii au anunțat că au desfășurat marți, 9 septembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA). Conform surselor ZdG, cei doi viceprimari erau Irina Zelenskaia și Stepan Cara.

Potrivit materialelor administrate, unul dintre viceprimari, Stepan Cara, folosindu-se de influența funcției deținute, ar fi organizat încheierea mai multor contracte de achiziții publice în favoarea unei întreprinderi aflate sub controlul acestuia, înregistrată pe numele unor persoane interpuse, „compania fiind favorizată sistematic în cadrul licitațiilor organizate de Primărie”.

Irina Zelenskaia este la rândul său bănuită de abuz de serviciu, manifestat prin influențarea procesului decizional în Consiliul Municipal, în vederea atribuirii de terenuri către persoane interpuse, beneficiarii finali fiind ambii viceprimari.

În mai 2023, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele lui Stepan Cara, care deținea funcția de consilier municipal în Comrat, constatându-se încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Acestuia i-a fost identificată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 2 milioane 844 de mii 32 de lei pentru perioada 1 august 2016 – 23 mai 2022.