Numele celor doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore, celălalt – plasat anterior în arest la domiciliu în dosarul de finanțare ilegală a partidului Inima Moldovei

Oamenii legii au anunțat că au desfășurat marți, 9 septembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA).

Conform surselor ZdG, cei doi viceprimari sunt Irina Zelenskaia, plasată în arest la domiciliu după perchezițiile din 2 septembrie la partidul Inima Moldovei, în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor, și Stepan Cara.

Procuratura Generală a comunicat că procurorii din Cahul au solicitat săptămâna trecută aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința Irinei Zelenskaia, însă judecătorul de instrucție a dispus aplicarea arestului la domiciliu. Prin urmare, Procuratura municipiului Cahul a contestat încheierea Judecătoriei Cahul la Curtea de Apel Sud, care urmează să se pronunțe joi, 11 septembrie.

Potrivit materialelor administrate, unul dintre viceprimari, Stepan Cara, folosindu-se de influența funcției deținute, ar fi organizat încheierea mai multor contracte de achiziții publice în favoarea unei întreprinderi aflate sub controlul acestuia, înregistrată pe numele unor persoane interpuse, „compania fiind favorizată sistematic în cadrul licitațiilor organizate de Primărie”.

Totodată, același viceprimar este bănuit că ar fi influențat consilierii municipali și ar fi facilitat alocarea ilegală a mai multor terenuri de construcție către apropiații săi, în timp ce el însuși era adevăratul beneficiar. Aceste terenuri ar fi fost ulterior înstrăinate în scopul obținerii ilegale de fonduri.

Sursa: Степан Кара/Facebook

Cel de-al doilea viceprimar – Irina Zelenskaia, aflat în arest la domiciliu, este la rândul său bănuit de abuz de serviciu, manifestat prin influențarea procesului decizional în Consiliul Municipal, în vederea atribuirii de terenuri către persoane interpuse, beneficiarii finali fiind ambii viceprimari.

„Faptele documentate indică o bănuială rezonabilă de acțiune coordonată în vederea influențării aleșilor locali în interes personal și material”, notează CNA.

În urma perchezițiilor efectuate astăzi dimineață la domiciliul, automobilul și biroul de serviciu al bănuiților, ar fi fost depistate probe pentru urmărirea penală. Kara a fost reținut pentru 72 de ore.

„Viceprimarul reținut astăzi este vizat și într-o altă cauză penală de îmbogățire ilicită”, precizează CNA.

Cara este cercetat sub control judiciar, potrivit Procuraturii Generale.

În mai 2023, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele lui Stepan Cara, care deținea funcția de consilier municipal în Comrat, constatându-se încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Acestuia i-a fost identificată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 2 milioane 844 de mii 32 de lei pentru perioada 1 august 2016 – 23 mai 2022.