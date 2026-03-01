Noi atacuri ale Israelului asupra Iranului

Israelul a anunțat duminică, 1 martie, că a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, în timp ce iranienii se confruntă cu incertitudinea după uciderea liderului lor suprem în atacuri americane și israeliene, transmite Reuters.

Ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost omorât sâmbătă, 28 februarie, în campania militară de răsturnare a guvernului Republicii Islamice, lansată de Israel și Statele Unite. Decesul lui a fost confirmat de presa de stat iraniană.

Mai multe personalități importante din Iran au fost ucise în atacurile de sâmbătă asupra Iranului, notează BBC. Printre acestea se numără și șeful Statului Major al forțelor armate ale țării, Abdolrahim Mousavi, comandantul Gărzilor Revoluționare, generalul Mohammad Pakpour.



Mass-media de stat a relatat, de asemenea, că fiica, ginerele și nepotul lui Khamenei au fost uciși în atac. O sursă de informații și o sursă militară au declarat pentru CBS News că, în total, aproximativ 40 de oficiali iranieni au fost uciși în atacuri.