Noaptea Muzeelor…la Parlament: programul serii

Sâmbătă, 16 mai, între orele 18:00 și 21:00, Parlamentul Republicii Moldova își va deschide ușile pentru public, în contextul Nopții Muzeelor și al Zilei Parlamentului, marcată pe 23 mai. Vizitatorii vor putea descoperi evoluția în timp a instituției parlamentare și vor participa la activități de simulare a procesului decizional, potrivit unui comunicat al Legislativului.

Pe parcursul serii, în scuarul Parlamentului vor fi expuse mașinile de epocă ale instituției și va fi amenajată o zonă foto cu simbolurile naționale. La parterul clădirii, publicul va putea vizita muzeul instituției, care găzduiește documente, fotografii și obiecte ce reflectă momente importante din activitatea Legislativului.

Totodată, cetățenii vor fi provocați să participe la concursuri interactive și să propună idei pentru „un Parlament mai transparent și mai aproape de cetățeni”.

Experiența va continua la etajul al doilea, unde participanții vor avea ocazia să susțină discursuri simulate în plenul Parlamentului. În sala de ședințe plenare vor fi proiectate filme scurte despre activitatea instituției, iar vizitatorii vor putea participa la diverse activități interactive. În hol vor fi amenajate zone foto și un spațiu dedicat copiilor.

Etajul al treilea va fi dedicat viitorului european. Aici va fi organizată o expoziție ce prezintă bibliotecile statelor europene și vor fi prezentate proiecte ale viitorului realizate de studenți. Vizitatorii vor avea, de asemenea, acces în una dintre cele mai importante săli ale instituției – Sala Europa, unde sunt organizate, de regulă, întrevederi oficiale și ședințele Biroului permanent al Parlamentului.

„Accesul vizitatorilor se va face în baza buletinului de identitate, fără programare prealabilă. Copiii nu au nevoie de acte de identitate, însă trebuie să fie însoțiți de un adult. La intrarea în clădire, vizitatorii vor putea consulta harta spațiilor deschise publicului și traseul recomandat”, precizează reprezentanții Parlamentului.

Noaptea Europeană a Muzeelor a fost lansată la inițiativa Ministerului Culturii și Comunicării din Franța în anul 2005, iar pe parcursul anilor sute de muzee din țările europene s-au alăturat, organizând evenimente inedite și oferind un prilej unic vizitatorilor de a admira colecțiile muzeale pe timp de noapte.

În R. Moldova, Noaptea Europeană a Muzeelor este organizată începând cu anul 2014, sub patronajul Ministerului Culturii. Evenimentul se desfășoară în același timp și în alte țări, fiind cunoscut și sub denumirea de Noaptea Europeană a Muzeelor.