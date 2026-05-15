Mai multe loturi de șervețele umede, depistate cu o bacterie. ANSP a dispus retragerea produsului de pe piață

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dispus retragerea de pe piață, rechemarea de la consumatori și aplicarea măsurilor de distrugere a mai multor loturi neconforme de șervețele umede pentru bebeluși „WhiteDay Baby Wet”, 120 buc., după ce, în rezultatul analizelor microbiologice efectuate, a fost depistată contaminarea cu microorganismul Pseudomonas putida.

Potrivit ANSP, șervețelele a fost produse de Salvor Kozmetik San.Tic. LTD, Turcia, și importate de S.R.L. „TMMARKET”.

În rezultatul analizelor microbiologice efectuate, a fost depistată contaminarea cu microorganismul Pseudomonas putida în următoarele loturi:

lot nr. 1754 , prod. 03.2026, exp. 11.03.2029;

, prod. 03.2026, exp. 11.03.2029; lot nr. 1612 , prod. 01.2026, exp. 21.01.2029;

, prod. 01.2026, exp. 21.01.2029; lot nr. 1571, 1573 , prod. 11.2025, exp. 26.11.2028;

, prod. 11.2025, exp. 26.11.2028; lot nr. 1572, 25.11.2025, exp. 25.11.2028;

25.11.2025, exp. 25.11.2028; lot nr. 1511, prod. 10.2025, exp. 07.10.2028

„Prezența acestui microorganism poate prezenta riscuri pentru sănătate, în special pentru persoanele cu sistem imunitar compromis, sugari și alte categorii vulnerabile de consumatori”, a subliniat Agenția.

ANSP recomandă consumatorilor să nu utilizeze produsele din loturile menționate și să le returneze unităților comerciale de la care au fost achiziționate.