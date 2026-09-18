LIVE TEXT Jîtomîr: două persoane au murit și altele două au fost rănite în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1668

UPDATE 09:49 În regiunea Jîtomîr, două persoane au murit și altele două au fost rănite în urma atacurilor rusești.

Potrivit Serviciului Național de Situații de Urgență, au izbucnit incendii în clădiri de depozitare și de producție din raionul Korosten.

„Geniștii Serviciului Național de Situații de Urgență (DSNS) au inspectat zona pentru a depista eventualele obiecte explozive. Pompierii au stins incendiile. La fața locului au intervenit 56 de salvatori și 17 unități tehnice ale Serviciului Național de Situații de Urgență, precum și serviciile de urgență și voluntarii Echipei de intervenție rapidă a Crucii Roșii din Ucraina”, a precizat instituția.

8:10 Statele Unite sunt aproape să aprobe transferul către Ucraina a 10 rachete interceptoare Patriot din Germania, potrivit documentelor Congresului SUA datate 15 septembrie, scrie Kyiv Independent. Valoarea rachetelor ajunge la circa 29,6 milioane de dolari.

Informația vine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o lipsă critică de muniții pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, singurele arme capabile în mod fiabil să doboare rachetele balistice rusești, notează sursa citată.

Deși livrările vor proveni din Germania, Legea SUA privind controlul exporturilor de armament prevede că transferurile de arme americane către țări terțe trebuie analizate de Congres dacă valoarea inițială a echipamentelor depășește 14 milioane de dolari.

Atât timp cât Congresul nu adoptă o rezoluție comună prin care să interzică reexportul armamentului, transferul va fi autorizat automat, scrie publicația din Ucraina.

„Acest transfer este în concordanță cu obiectivele SUA privind acordarea de asistență în materie de securitate”, a declarat Departamentul de Stat în notificare. „Guvernul Statelor Unite este pregătit să autorizeze acest transfer, luând în considerare aspectele politice, militare, economice, privind drepturile omului și controlul armamentului.”

La începutul lunii septembrie, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul este pregătit să furnizeze Ucrainei noi rachete interceptoare PAC-2 pentru sistemele Patriot, precum și alte muniții pentru apărarea antiaeriană.