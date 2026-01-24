Negocierile de pace dintre Rusia, Ucraina și SUA au fost reluate. Întâlnirile au loc în „diverse formate”

Negocierile de pace care implică Rusia, Ucraina și Statele Unite au fost reluate în capitala Emiratelor Arabe Unite, relatează Reuters, citând o sursă. Potrivit agenției de știri ruse TASS, întâlnirile au loc în „diverse formate”, deși nu au fost furnizate alte detalii, relatează Kyiv Post.

Ieri, 23 ianuarie, a avut loc primul contact direct între oficiali ucraineni și ruși. Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că discuțiile s-au concentrat pe „parametrii pentru încheierea războiului din Rusia și următorii pași în procesul de negociere”.

Kyiv Post scrie că discuțiile au loc în contextul în care mii de oameni din Kiev se confruntă cu temperaturi de îngheț fără încălzire din cauza atacurilor rusești. Atacurile de peste noapte au ucis o persoană și au rănit 22 în Kiev și Harkiv. Primarul Vitali Klitschko a numit-o un „atac inamic masiv” și a îndemnat oamenii să rămână în adăposturi.

Moscova insistă ca Kievul să se retragă din Donbas. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit-o „o condiție foarte importantă”. Kievul, care controlează aproximativ 20% din regiune, respinge această cerere.

Zelenski a declarat că teritoriul este o „chestiune cheie” și a adăugat: „Este necesar ca nu doar Ucraina să dorească să pună capăt războiului, ci ca o dorință similară să apară și în Rusia”.