UE livrează aproape 500 de generatoare de urgență Ucrainei pe fondul atacurilor rusești: „Nu vom permite Rusiei să înghețe Ucraina până la supunere”

Comisia Europeană (CE) a anunțat vineri, 23 ianuarie, că a livrat Ucrainei 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane de euro, deoarece peste un milion de ucraineni sunt fără electricitate, apă și încălzire în condițiile temperaturilor sub zero grade din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, relatează EFE.

Comisia a declarat într-un comunicat de presă că generatoarele provin din rezervele strategice ale UE și vor fi utilizate pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a spitalelor, adăposturilor și serviciilor esențiale.

„Mobilizate din rezervele strategice rescEU situate în Polonia, generatoarele vor fi distribuite de Ministerul Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, în cooperare cu Crucea Roșie Ucraineană, către comunitățile cele mai afectate. Această mobilizare este concepută pentru a răspunde nevoilor urgente și se bazează pe sprijinul continuu al UE pentru reziliența energetică a Ucrainei”, a explicat CE.

CE a reamintit că, de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, UE a trimis aproape 10 mii de generatoare în Ucraina prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE.

Înainte de această iarnă, Comisia a finalizat, de asemenea, transferul unei centrale termice complete donate de Lituania, cea mai mare operațiune logistică coordonată din istoria Mecanismului, pentru a restabili capacitatea critică a rețelei electrice a Ucrainei.

Over one million Ukrainians are without electricity, water and heating in freezing temperatures following Russian strikes on energy infrastructure.



The 447 new generators will restore power to hospitals, shelters and critical services.



More: https://t.co/oVr1SAplzq pic.twitter.com/KuBu8g4FhD — European Commission (@EU_Commission) January 23, 2026

„UE nu va permite Rusiei să înghețe Ucraina până la supunere și va continua să-i ajute pe ucraineni să treacă peste această iarnă”, a afirmat Comisia.

Bruxelle a alocat peste 1,2 miliarde de euro în ajutor umanitar pentru a proteja populația civilă și a livrat peste 160 de mii de tone de ajutoare prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE de la începutul invaziei rusești. Acest ajutor include combustibili solizi, aparate de încălzire, generatoare și puncte de încălzire de urgență.

Pe lângă ajutorul umanitar, cel puțin 3 miliarde de euro au fost furnizate Ucrainei pentru securitatea energetică.