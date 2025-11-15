Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026

Negociatorii Parlamentului European (PE) și ai Consiliului au ajuns sâmbătă, 15 noiembrie, la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, potrivit Agerpres.

Bugetul pentru 2026 se ridică la un total de 192,8 miliarde de euro în angajamente și 190,1 miliarde de euro în plăți.

Angajamentele se referă la fonduri pentru acțiuni a căror execuție se întinde pe mai multe exerciții bugetare. Plățile acoperă cheltuielile care decurg din angajamentele asumate în exercițiul bugetar curent și în exercițiile bugetare anterioare, conform comunicatului publicat de Consiliul UE, care detaliază domeniile și sumele alocate.

Parlamentul susține în comunicatul său că a negociat cu succes fonduri suplimentare în valoare de 372,7 milioane de euro peste propunerea inițială a Comisiei, concentrându-se pe programe și politici menite să îmbunătățească viața oamenilor, să sporească competitivitatea, să abordeze provocările din domeniul apărării și al imigrației și să ofere sprijin pentru asistența umanitară, conform comunicatului instituției.

„Acordul cuprinde și amendament co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicităm o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societății civile din regiune”, a scris europarlamentarul Siegfried Mureșan pe Facebook.

După ce Consiliul va adopta oficial acordul, acesta va fi discutat în Comisia pentru bugetedin PE joia viitoare, 20 noiembrie, apoi va fi supus votului în plenul Parlamentului European, în sesiunea din noiembrie de la Strasbourg, și va fi promulgat de președintele PE.