UE va crește alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cu 25 de milioane de euro în bugetul pentru 2026

„Am crescut cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026”, anunță sâmbătă, 15 noiembrie, europarlamentarul Siegfried Mureșan, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, pe 14 noiembrie, s-a ajuns la un acord final în negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind Bugetul UE pentru anul 2026.

„Acordul cuprinde și amendament co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicităm o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societății civile din regiune”, a scris Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a mai scris că, în contextul retragerii sprijinului american, Uniunea Europeană are datoria să susțină țările candidate, cum e și R. Moldova.