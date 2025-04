Prima reacție a nașului lui Ion Ceban, concediat de la Apă-Canal: „Eu nu știu de ce am fost demis”, dar „primarul a procedat corect”

Ion Ceban anunța astăzi, printr-o postare pe rețelele de socializare, că „am dispus concedierea nașului meu, Ruslan Garbalî, pentru suspiciuni rezonabile de la SA Apă-Canal”, fără însă a explica la ce se referă suspiciunile.

„Primarul a procedat corect, nu trebuie să existe cumetrism”, spune pentru ZdG demisionarul Garbalî, angajat în funcție în timpul primului mandat de primar al finului său de cununie, Ion Ceban. În aceeași discuție, nașul lui Ceban spune însă că nu i s-a comunicat motivul demiterii.

Garbalî: „Eu nu știu. Vă rog, eu nu știu, eu pot presupune”

ZdG l-a contactat telefonic pe Garbalî pentru a afla motivul demiterii sale din funcția de consilier al directorului Societății pe Acțiuni „Apă-Canal”, funcție pe care o deține din 2020, adică din timpul primului mandat de primar al finului său de cununie, Ion Ceban.

R. Garbalî: Eu am depus cerere de demisie, iar astăzi este utlima mea zi de lucru. Nu vizează încălcări economice sau de altă natură, nu e vorba despre niciun dosar penal, nu e corupție.

ZdG: Dacă nu e vorba despre corupție, despre ce altfel de suspiciuni rezonabile este vorba? Am citit în presă că

R. Garbalî: Eu, în primul rând, nu dau interviuri la telefon.

ZdG: Putem să venim la dumneavaostră să ne acordați un interviu?

R. Garbalî: Nici așa nu cred că va fi corect, pentru că nu cred că trebuie ceva de continuat după o decizie de a primarului. Nu cred că va fi corect.

ZdG: Dar este corect că domnul Ceban v-a demis? Ce motive au stat la baza deciziei?

R. Garbalî: Nu e pe corupție, nu e pe politică. Priamrul a procedat corect, că nu trebuie să existe cumetrism.

ZdG: Dar atunci când v-a angajat, nu erați nașul lui?

R. Garbalî: Dumneavoastră ați citit despre mine? Știți unde eu am lucrat? Eu am suficientă experiență.

ZdG: Atunci de ce v-a demis?

R. Garbalî: Eu nu știu. Vă rog, eu nu știu, eu pot presupune.

ZdG: Păi nu v-a spus motivul?

R. Garbalî: Eu nu știu.

ZdG: Păi nu ați spus dumneavoastră că e despre cumetrism?

R. Garbalî: Eu așa cred. E corect că primarul arată tuturor celorlalți că nu trebuie să existe cumetrism.

ZdG: Păi de ce abia acum, de ce nu cu o lună în urmă, de ce v-a angajat în general?

R. Garbalî: Eu nu știu. Întrebați-l pe primar!

ZdG: Păi dumneavaostră sunteți de acord cu decizia, nu o contestați, înseamnă că știți care este motivația.

R. Garbalî: Nu știu cum să vă răspuns. Scuzați-mă, dar nu știu.

Garbalî, prezent la lansarea blocului „Victorie”: „Vă spun sigur că nu sunt parte a organizațiilor lui Șor”

Potrivit Ziarului Naționa, Ruslan Garbalî este unul dintre liderii grupării „Șor” din Găgăuzia. Acesta deține funcția de șef al oficiului teritorial Vulcănești al partidului „Renaștere”, afiliat fugarului penal care se ascunde la Moscova. Acum un an, pe 22 aprilie 2024, Garbalî a participat la Moscova la așa-zisul „congres al politicienilor de opoziție din R. Moldova” – eveniment organizat de Ilan Șor și serviciile speciale rusești. Atunci, în cadrul întrunirii, a fost anunțată crearea blocului politic „Victoria”, din care fac parte partidele „Șansă”, „Renaștere”, FASM și „Victoria”.

ZdG: Am citit în presă că ați fost la lansarea blocului politic „Victorie” la Moscova.

R. Garbalî: Asta a fost acum un an.

ZdG: Dumneavoastră ați mers în calitate de reprezentat al cărui partid?

R. Garbalî: Am fost doar o dată, să ascult ce vrobesc, asta nu înseamnă că sunt parte a vreunui partid.

ZdG: Dar cine v-a invitat?

R. Garbalî: Nu-mi amintesc, a fost un an în urmă.

ZDG: Cum să nu țineți minte?

R. Garbalî: Eu sincer vă spun, nu vreau să dau interviuri telefonice.

ZdG: Atunci haideți să venim la dumnevaaostră să ne oferiți un interviu nu la telefon. Am citit că sunteți lider al organizației teritoriale din Vulcănești a blocului Victorie.

R. Garbalî: Vă spun sigur că nu sunt parte a organizațiilor lui Șor. Nu, nu sunt.

Am telefonat-o pe Natalia Ixari, consiliera pe comunicare a primarului Ion Ceban, însă nu ne-a răspuns la apeluri.



