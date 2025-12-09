„Moldelectrica” a solicitat energie electrică de avarie, anunță ministrul Energiei

În după-amiaza și seara zilei de luni, 8 decembrie, „Moldelectrica” a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pe 9 decembrie. Potrivit acestuia, livrările sunt separate de cele efectuate de către furnizorul central Energocom, pe bază de contracte comerciale sau la bursele de energie și este mult mai scumpă.

Ministrul Dorin Junghietu a precizat că prețul final va fi cunoscut la începutul lunii viitoare, în cadrul proceselor de decontare.

„Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice.

NTC pentru blocul de control Ucraina – Moldova este de 2150 MW pentru săptămâna curentă. De menționat că valoarea alocată este calculată săptămânal de către Centrele Regionale de Coordonare ale operatorilor sistemelor de transport”, a scris ministrul într-o postare pe Facebook.

Pe 6 decembrie, „Moldelectrica” a solicitat preventiv ajutor de avarie din România timp de câteva ore, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, care a fost deconectat un grup energetic important în zona adiacentă R. Moldova.