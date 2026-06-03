Modul de calcul al salariului minim ar putea fi revizuit: Ajustarea acestuia va fi evaluată cel puțin odată pe an de Guvern

Modul de calcul al salariului minim în R. Moldova ar putea fi schimbat, iar necesitatea ajustării acestuia va fi evaluată de Guvern, împreună cu patronatele, cel puțin o dată pe an. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege care urmează să fie propus spre examinare în plenul Parlamentului de către Comisia pentru protecție socială, sănătate și familie, potrivit unui comunicat al Legislativului.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în consultare cu partenerii sociali și are scopul de a transpune în legislația națională Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

„Proiectul va consolida protecția salariaților prin salarii minime echitabile, care să reflecte costul vieții, productivitatea şi evoluția salariilor, contribuind astfel la reducerea sărăciei în muncă şi la promovarea convergenței sociale ascendente”, se menționează în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Documentul prevede că necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de Guvern împreună cu patronatele și sindicatele.

În procesul de evaluare vor putea fi utilizate valori de referință orientative, inclusiv valoarea de 50% din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul anterior.

Proiectul de lege mai conține prevederi care încurajează negocierile colective la nivel de țară, ramură, teritoriu și unitate, pentru stabilirea unor salarii care să depășească salariul minim legal și să reflecte condițiile economice reale. După adoptare, legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Din 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară este de 6300 de lei lunar, cu 15% mai mult comparativ cu 2025 și cu 114,6% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021.