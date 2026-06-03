Marta Kos va efectua o vizită oficială în R. Moldova. Comisara europeană pentru extindere va purta discuții cu primari din mai multe regiuni ale țării

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, se va afla într-o vizită oficială în R. Moldova în perioada 4-6 iunie, anunță Delegația Uniunii Europene din R. Moldova. În cadrul vizitei, Comisara va avea o întâlnire cu președinta Maia Sandu, dar și cu primarii din mai multe regiuni ale țării.

Pe 4 iunie, Comisara Marta Kos va deschide Conferința de Investiții UE-Republica Moldova, axată pe oportunitățile economice și pe Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Moldova – un instrument esențial pentru mobilizarea investițiilor, sprijinirea economiei și modernizarea țării.

În aceeași zi, la ora 12:00, Comisara Marta Kos va susține o conferință de presă alături de Președinta R. Moldova, Maia Sandu.

Pe 5 iunie, Comisara va participa la deschiderea Moldova Digital Summit 2026, eveniment dedicat transformării digitale și integrării R. Moldova în spațiul tehnologic european. Ulterior, Comisara va purta discuții cu primari din mai multe regiuni ale țării.

Pe 6 iunie, Comisara își va încheia vizita cu mai multe deplasări în afara Chișinăului, inclusiv la Mănăstirea Marta și Maria și la o gospodărie țărănească din satul Slobozia-Dușca, unde va discuta cu oameni din comunitățile locale despre tradiții, dezvoltare rurală și parcursul european al Republicii Moldova.

Ultima vizită în R. Moldova a Comisarei Marta Kos a avut loc noiembrie 2025.