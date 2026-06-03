R. Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului fostului Stadion Republican. Acesta va fi transmis către Guvernul SUA, pentru construcția ambasadei și a unui parc

R. Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului fostului Stadion Republican pentru transmiterea acestuia către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Despre finalizarea acestei etape a anunțat premierul Alexandru Munteanu în cadrul ședinței Guvernului, dar și Agenția Proprietăți Publice (APP) într-un comunicat.

Terenul este destinat construcției noului sediu al Ambasadei SUA în R. Moldova, precum și amenajării unui parc public, cu păstrarea porților emblematice ale fostului stadion ca element simbolic al locului.

„R. Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului și și-a îndeplinit toate obligațiunile asumate pentru această etapă a proiectului privind construcția noului sediu al ambasadei SUA, precum și unui parc, cu păstrarea porților emblematice ale stadionului. Eu cred că pentru noi este important să păstrăm aspectul istoric. Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre R. Moldova și SUA. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu ambasada SUA și Guvernul american pentru avansarea proiectului”, a spus prim-ministrul Alexandru Munteanu în debutul ședinței Guvernului.

Potrivit Agenției Proprietăți Publice (APP), statul și-a îndeplinit obligațiile asumate pentru această etapă. Este vorba despre un proiect așteptat de partea americană de peste 9 ani.

„Pentru chișinăuieni, acest proces înseamnă claritate asupra unei zone aflate de ani de zile într-o stare incertă și o nouă funcție urbană pentru un spațiu important din inima capitalei”, comunică APP.

În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata sumei de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului către Guvernul Statelor Unite ale Americii. După această confirmare, Guvernul R. Moldova va emite actul de predare primire și va asigura înregistrarea dreptului în Registrul bunurilor imobile. Acești pași vor permite părții americane să inițieze dezvoltarea zonei.

Agenția Proprietății Publice a gestionat procesul în care au fost expropriate toate bunurile private aflate pe teren și recunoscute juridic. Procedura a vizat 16 bunuri, aparținând unui număr de 10 titulari de drepturi. Bunurile au fost identificate în baza Registrului bunurilor imobile și a actelor prezentate de proprietari.

Suma totală stabilită la moment pentru despăgubirea bunurilor expropriate este de 96 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,94 milioane de euro, calculat la cursul BNM de referință.

„Această sumă se referă strict la construcțiile, instalațiile și alte bunuri private recunoscute legal, amplasate pe terenul statului. Banii au fost consemnați într-un cont special, în folosul persoanelor expropriate. Plățile se efectuează conform legii, în baza cererilor depuse de titularii de drepturi.

Pentru acoperirea acestor costuri, partea americană a transferat deja prima plată de 3,2 milioane de euro. Diferența dintre suma alocată inițial și valoarea despăgubirilor stabilite și consemnate a fost solicitată părții americane prin prezentarea actelor confirmative. Aceasta urmează să fie transferată părții moldovenești în limita costurilor de rambursare de până la 7,5 milioane de euro, prevăzute de art. 3 alin. (2) din Acordul interguvernamental”, se mai arată în comunicat.

APP precizează că statul despăgubește doar bunurile existente legal, confirmate prin acte și înregistrate conform legii. Nu pot fi achitate din bani publici construcții neautorizate, bunuri neînscrise sau pretenții fără suport juridic. Această regulă protejează interesul public și asigură un tratament corect pentru toate persoanele vizate.