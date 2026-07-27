Dificultăți temporare de aprovizionare cu motorină la unele stații PECO. ANRE: „Autoritățile și operatorii economici întreprind măsuri pentru refacerea stocurilor comerciale”

Dificultățile temporare de aprovizionare cu motorină înregistrate la unele stații de alimentare sunt determinate de factori externi, precizează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) într-un comunicat din 27 iulie. Mai exact, este vorba despre perturbările logistice cauzate de scăderea nivelului Dunării și de evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile regionale de transport și livrare a produselor petroliere. În acest context, ANRE dă asigurări că monitorizează în regim continuu evoluția pieței produselor petroliere.

„Din momentul declanșării dificultăților de aprovizionare, Agenția a sesizat și colaborat cu autoritățile centrale și companiile petroliere, în vederea identificării soluțiilor optime pentru prevenirea unei crize de produse petroliere. La moment, autoritățile și operatorii economici întreprind măsuri pentru refacerea stocurilor comerciale, inclusiv prin recepționarea unor noi volume de motorină, ceea ce va contribui la restabilirea treptată a disponibilității produsului în stațiile de alimentare afectate temporar”, a informat ANRE.

Agenția punctează că menține un dialog permanent cu titularii de licență și urmărește respectarea obligațiilor prevăzute de legislație privind desfășurarea activităților pe piața produselor petroliere.: „Aprovizionarea cu produse petroliere și gestionarea stocurilor comerciale reprezintă responsabilitatea operatorilor economici licențiați”.