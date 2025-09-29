Misiunea de Observare Promo-LEX: 1135 de incidente raportate la secțiile de votare – încălcări ale secretului votului, alerte cu bombă și acte de violență

Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare a constatat că până la ora 22:30, 28 septembrie, au fost prelucrate cu statut de incident 1135 cazuri.

Mai jos vă oferim detaliile prezentate de misiunea de observare în raportul care include 194 incidente confirmate.

Prezența materialelor de publicitate, afișaje, panouri electorale din raza secției de votare (100 metri de la localul secției) – 2 cazuri.

Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 m – 13 cazuri. Această interdicție are drept scop asigurarea corectitudinii și transparenței procesului electoral, fără careva influențe.

Încălcări ale secretului votului (fotografierea/filmarea buletinelor de vot, afișarea buletinului cu votul exprimat; amplasarea defectuoasă a buletinelor de vot ce permit vizualizarea opțiunii alegătorului, neasigurarea condițiilor pentru votul asistat, etc.) – 63 cazuri. Alegătorii nu au voie să facă poze cu buletinul de vot completat, să arate buletinul, iar plasarea acestora în urna de vot trebuie făcută într-un mod în care să nu fie vizibile opțiunea de vot.

Agitație electorală sau PR negru în perimetrul de 100 m și/sau în incinta secției de votare pentru a determina alegerea alegătorilor – 6 cazuri. În ziua alegerilor, orice formă de agitație electorală sau de promovare a unor informații negative (PR negru) este strict interzisă, pentru a nu influența alegerea alegatorului.

Votarea nejustificată în grup (în cabinele de vot se află 2 și mai multe persoane) sau când una și aceeași persoană asistă de mai multe ori alegători care nu pot completa singuri buletinele de vot – 13 cazuri. Votul trebuie să fie secret și liber exprimat, iar votarea în grup încalcă aceste principii și poate reprezenta o modalitate de control al votului sau de influență necorespunzătoare asupra alegătorului.

Acces restricționat pentru observatori sau obstrucționarea procesului de observare liberă în secția de votare – 2 cazuri. Precizăm că, este esențial ca observatorii să poată monitoriza desfășurarea alegerilor pentru a asigura transparența și corectitudinea acestora.

Dificultăți în legătură cu accesul reprezentanților concurenților electorali în SV- 1 caz.

Buletinele de vot nerepartizate membrilor BESV nu sunt păstrate în într-un safeu/dulap din interiorul secției de votare – 7 cazuri. Precizăm că, păstrarea buletinelor nerepartizate trebuie să aibă loc în conformitate cu reglementările legale, pentru a asigura integritatea și securitatea procesului electoral.

Încetarea/ suspendarea votării în secția de votare – 1 caz. Precizăm că, orice întrerupere a procesului de votare trebuie justificată și documentată de către președintele SV și comunicată autorităților competente.

Deficiențe în listele electorale – 36 cazuri.

Deficiențe în funcționarea SIAS Alegeri (erori tehnice, probleme ce țin de înscrierea alegătorilor etc.) – 11 cazuri. În situația în care SIAS Alegeri devine nefuncțional, pot apărea blocaje în procesul de înregistrare a alegătorilor, care se prezintă la vot. Rolul acestui sistem este inclusiv de a preveni votarea multiplă.

Votarea cu acte de identitate neconforme (buletin de identitate expirat, acte de identitate în format digital) – 2 cazuri. Alegătorii trebuie să prezinte acte de identitate valabile pentru a-și putea exercita dreptul de vot. O excepție este admisă în cazul alegătorilor din diaspora, care pot vota cu pașaportul inclusiv cu termenul de valabilitate expirat, dacă nu au intervenit și alte situații în care, potrivit prevederilor legale, acesta a devenit nevalabil.

Deficiențe legate de votarea cu urna mobilă în instituțiile curative (aziluri, centre de plasament) – 4 cazuri. Alegătorilor din instituțiile curative trebuie să li se asigure condițiile de vot direct, secret și liber exprimat, la fel ca și celor care votează în secțiile de votare.

Transportarea organizată a alegătorilor (autocare, microbuze sau alte unități de transport care în mod normal nu ar avea ce căuta în preajmă) – 1 caz. Respectarea acestei interdicții are drept scop menținerea integrității alegerilor.

Cazuri de intimidare sau acte de violență cu implicarea participanților la procesul de votare (alegători, observatori, mass-media, membri BESV etc.)– 6 cazuri. Intimidarea poate lua forme variate, de la amenințări verbale până la violență fizică, și poate avea un impact semnificativ asupra participanților la procesul electoral.

Alerte cu bombe și suspendarea procesului de votare – 10 cazuri.