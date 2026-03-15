Ministrul Mediului: „Ceea ce vedem astăzi nu este un accident natural, ci consecința directă a războiului la granița noastră. Vinovatul exclusiv pentru poluare este Federația Rusă”

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că volumul de petrol revărsat în Nistru este mult mai mare decât cel anunțat inițial de 1,5 tone. De asemenea, ministrul a menționat că vinovatul exclusiv pentru poluare este Federația Rusă. Declarațiile au fost făcute pe 15 martie, în cadrul unei conferințe de presă susținută de Gheorghe Hajder după ședința Guvernului, unde a fost instituită starea de alertă de mediu pe bazinul râului Nistru pentru o perioadă de 15 zile.

„În noaptea de 7 martie, atacul brutal al Rusiei asupra complexului hidroenergetic din Ucraina a provocat scurgere masivă a produselor petroliere în Nistru. Ceea ce vedem astăzi nu este un accident natural, ci consecința directă a războiului la granița noastră. Agresiunea Rusiei ne lovește tot mai tare. De la dronele care survolează spațiul nostru aerian, la poluarea resurselor noastre naturale, și anume, aprovizionarea cu apă”, a declarat Gheorghe Hajder, ministrul Mediului.

Potrivit ministrului Mediului, cantitatea de petrol revărsată în Nistru ar fi mult mai mare decât valorile anunțate inițial.

„Chiar și în acest moment, poluantul continuă să se reverse în Nistru și observăm că volumul de petrol este mult mai mare decât cel anunțat inițial de 1,5 tone”, a declarat Gheorghe Hajder.

De asemenea, Gheorghe Hajder a menționat că indicatorii de poluare se schimbă des, având în vedere că apa din Nistru este curgătoare, fapt care necesită implementarea anumitor măsuri de siguranță.

„Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Vinovatul exclusiv pentru poluare este Federația Rusă. Distrugerea infrastructurii ucrainene și agresiunea Rusiei are consecințe care ne afectează pe noi direct. Guvernul R. Moldova, Ministerul Mediului, toate instituțiile responsabile, au acționat imediat ce această substanță a fost observată pe Nistru. Atacul a avut loc pe 7 martie, iar primele substanțe au fost depistate abia pe 10 martie. (…) Având în vedere că apa este curgătoare iar indicatorii pot varia foarte des, am decis implementarea mai multor măsuri pentru a diminua riscurile”, a declarat ministrul Mediului.

Calendarul intervențiilor și măsurilor întreprinse de autorități:

⁠7 martie: Atacul Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina.

⁠10 martie: Depistarea primelor pete de petrol în nordul Republicii Moldova, prelevarea probelor și monitorizarea continuă.

⁠11-13 martie: Instalarea primelor filtre la Cureșnița, Soroca, pentru a împiedica deplasarea poluantului.

⁠12 martie: Sistarea alimentării cu apă în zona Naslavcea, instalarea de baraje suplimentare.

⁠13 martie: România oferă asistență (baraj și rulouri absorbante, material absorbant și alte echipamente). Instalare baraje la Cureșnița, r. Soroca, Arionești, r. Dondușeni, la stația de captare Cosăuți, r. Soroca.

⁠14 martie: Sistarea alimentării cu apă la stația de captare Cosăuți, în localitatea Naslavcea, dar și în raioanele Soroca, Bălți, Florești, Sîngerei.

15 martie: Instalarea barajelor suplimentare la Coșernița și în aval. Instituirea Stării de Alertă de Mediu.

Guvernul R. Moldova a instituit starea de alertă de mediu, pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile, începând cu 16 martie 2026. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), instituirea stării de alertă este o măsură preventivă care permite statului să acționeze rapid și coordonat pentru a proteja sănătatea populației, mediul și infrastructura de alimentare cu apă.