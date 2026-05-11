Ministrul Apărării din Letonia și-a dat demisia după ce două drone ucrainene au lovit depozite de petrol

Ministrul Apărării al Letoniei, Andris Spruds, și-a anunțat demisia duminică, 10 mai, după ce două drone ucrainene au intrat în spațiul aerian leton și au lovit facilități de depozitare a petrolului, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Duminică, prim-ministra letonă, Evika Silina, i-a cerut demisia, afirmând că sistemele anti-drone nu au fost desfășurate suficient de rapid. Ea l-a numit pe colonelul armatei letone Raivis Melnis în funcția de nou ministru al Apărării.

Anterior, Letonia și Lituania au făcut apel la NATO să întărească apărarea aeriană în regiunea lor, după ce două drone au trecut granița rusă și au explodat la o facilitate de depozitare a petrolului din Letonia.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat duminică pe platforma X că dronele erau ucrainene și au intrat în Letonia ca urmare a „războiului electronic rus, care a deturnat deliberat dronele ucrainene de la țintele lor din Rusia”.

Ca răspuns la incidentele cu drone, Ucraina ia în considerare trimiterea de experți pentru a ajuta la consolidarea securității aeriene deasupra statelor baltice, a spus Sybiha.