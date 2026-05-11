VIDEO Prejudiciu de 5,2 miliarde de lei, recuperare de 0,01 %. De ce statul nu-i poate lua averea lui Ilan Șor

La trei ani după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare și la achitarea unui prejudiciu de peste 5,2 miliarde de lei, din averea lui Ilan Șor s-au recuperat doar 541 de mii de lei (!!!) sau 0,01 % din toată datoria. Mai multe bunuri ale oligarhului fugar la Moscova, înregistrate pe numele lui sau al altor persoane, au fost puse sub sechestru, dar scoaterea lor la licitații pentru a fi vândute, pentru ca banii să fie transmiși în buget, este îngreunată de numeroasele contestații depuse de avocatul lui Șor în instanțe. Până în aprilie 2026 s-a reușit vânzarea unui singur automobil, o Volgă sovietică, iar la câteva licitații organizate de executorul judecătoresc nu s-au prezentat cumpărători.

Dar chiar și dacă ar fi să fie vândute integral bunurile puse sub sechestru prin deciziile anterioare ale instanțelor de judecată, valoarea totală a acestora ajunge abia la 10 la sută din prejudiciul stabilit de instanță. Executorul judecătoresc care gestionează cazul susține că bunurile vor fi reevaluate și prețul lor de vânzare ar putea fi mai mare, iar autoritățile afirmă că sunt în căutarea altor active ale lui Șor aflate peste hotarele R. Moldova.

Între timp, procesul de recuperare a fost pus pe pauză pentru cel puțin un an. În iunie 2025 s-a decis înlocuirea creditorului – Banca de Economii, aflată în proces de lichidare, a fost înlocuită cu Ministerul Finanțelor, iar în iunie 2026, schimbarea, contestată și ea în instanță de către avocatul lui Șor, ar urma să fie examinată la Curtea de Apel Centru.

Averea identificată a lui Șor

La 13 aprile 2023, Curtea de Apel Chișinău, astăzi Centru, l-a condamnat pe Ilan Șor la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani într-un dosar privind frauda bancară, cunoscută și ca „furtul miliardului”. Șor a fost condamnat și la plata unui prejudiciu de peste 5,2 miliarde de lei (5 291 708 829,71 lei).

Pentru recuperarea banilor au fost aplicate măsuri de asigurare, precum sechestre și interdicții de înstrăinare, pe bunurile înregistrate nemijlocit pe numele lui Ilan Șor, precum și pe cele la care oligarhul fugar este considerat beneficiar final, deși sunt înscrise pe persoane terțe.

Imobile: două apartamente situate pe strada Florica Niță, unite între ele, cu o suprafață totală de 400 de metri pătrați; un teren și o casă cu o construcție accesorie pe strada Timiș; un apartament de pe strada Decebal, deținut pe jumătate împreună cu Mina Șor, și o vilă de lux de pe strada Lacului, în care Ilan Șor a locuit, stând chiar și în arest la domiciliu, dar care este înregistrată pe numele altei persoane (Serghei Trohin).

Arme, găsite în interiorul apartamentelor de pe str. Florica Niță: trei pistoale cu glonț, unul cu bile de cauciuc, mai multe cartușe și un permis de armă.

Automobile: Bentley Continental (2010), Toyota Runner (1997), GAZ 2410, adică Volga (1988), înregistrate pe numele lui Șor.

Companii, conturi și bunuri ale acestora, înscrise pe numele altor persoane, dar la care Ilan Șor este considerat beneficiar final: „Aerolux Handling” SRL, care deține „Classica Air” SRL, „Air Handling” SRL, „DFI” SRL, „DFM” SRL, care deține compania „Avantage” SRL, „Dufremol” SRL, „Infoton-Com” SRL, care deține compania „Air Clasica”, „Klassika Asigurări”, „Moldclassica International” SRL, „Victoria Leasing&Finance” SRL.

Conturi bancare în care se află sume în valoare totală de aproximativ 400 de mii de lei (în MDL și valută).

Executarea prejudiciului, contestată în instanță de Șor

La 3 iulie 2023, executorul judecătoresc Roman Talmaci, care gestionează procedurile de executare ce vizează bunurile lui Ilan Șor, a intentat procedura de executare și a stabilit un termen pentru debitor, adică pentru Ilan Șor, în care acesta să plătească prejudiciul de peste 5,2 miliarde de lei stabilit de instanță. Pentru că acesta nu s-a conformat, a fost inițiată executarea silită. Încheierea privind intentarea executării silite, dar și eliberarea titlului executoriu, au fost contestate în instanță de către avocatul lui Ilan Șor, Aureliu Colenco, acesta cerând suspendarea procedurii de executare.

La 26 iunie 2024, Judecătoria Chișinău respinge contestația lui Șor referitoare la intentarea procedurii de executare, decizie contestată la Curtea de Apel (CA) Centru de avocatul lui Șor. La CA Centru nu s-a luat deocamdată o decizie, având loc mai multe ședințe, prima fiind stabilită pe 30 ianuarie 2025, iar următoarea – tocmai pe 11 iunie 2026.

Contestația avocatului lui Șor referitoare la constatarea nulității titlului executoriu, cu suspendarea procedurii de executare silită, a fost refuzată de Judecătoria Chișinău la 11 august 2023, decizie menținută de CA Centru la 18 decembrie 2023.

Recuperare de 0,01 % din suma prejudiciului

O primă sumă recuperată a fost în valoare de 326,33 mii de lei dintr-un cont al lui Ilan Șor la Moldindconbank. Banii au fost transferați creditorului, adică Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare, la 26 septembrie 2023.

Cea de-a doua sumă, de 215,12 mii de lei, a fost recuperată din vânzarea, la 6 august 2024, a automobilului GAZ 2410, o Volgă sovietică, fabricată în 1988, în cadrul unei licitații dispuse de către executorul judecătoresc. Automobilul fusese evaluat la suma de 281 de mii de lei.

GAZ-ul vândut la licitație. Foto: anticoruptie.md

La licitație a fost scos și automobilul Bentley Continental, evaluat la 1,97 milioane de lei. Acesta nu a fost vândut nici în cadrul licitațiilor repetate, pentru că nu s-au prezentat cumpărători. Și încheierea executorului judecătoresc privind organizarea licitațiilor pentru vânzarea acestor automobile a fost contestată de avocatul lui Șor, dar contestația a fost respinsă de Judecătoria Chișinău la 9 septembrie 2024 și de CA Centru, care a examinat recursul și s-a pronunțat la 2 aprilie 2026.

Automobilul Bentley Continental. Foto: anticoruptie.md

Acestea sunt unicele recuperări până în prezent, suma totală ridicându-se la 541 de mii de lei sau 0,01 % din prejudiciul de peste 5,2 miliarde de lei recunoscut definitiv și irevocabil în instanță.

Bunuri evaluate, sechestre contestate

Alte bunuri ale lui Ilan Șor au fost evaluate la solicitarea executorului judecătoresc, dar nu au fost vândute până în prezent. Între acestea se numără cele două apartamente vecine dintr-un bloc de locuit situat pe strada Florica Niță din Chișinău. Primul are două odăi și o suprafață de 239,4 metri pătrați, iar al doilea are patru odăi și 158 de metri pătrați. Apartamentele au fost evaluate în 2024 la 6,4 milioane de lei și, respectiv, la 3,4 milioane de lei, iar în 2025 au fost reevaluate la 8,2 milioane de lei și, respectiv, la 4,2 milioane de lei, potrivit datelor oferite pentru ZdG de către executorul judecătoresc Roman Talmaci. Au fost organizate câteva licitații pentru vânzarea locuințelor, dar la ele nu s-a înregistrat niciun cumpărător.

Blocul de pe str. Florica Nița în care se află apartamentele lui Ilan Șor puse sub sechestru. Foto: anticoruptie.md

Aplicarea sechestrului și desfășurarea licitațiilor, la fel, au fost contestate în instanță de către Ilan Șor. Judecătoria Chișinău (la 29 aprilie 2024) și CA Centru (la 6 februarie 2025) au respins contestațiile referitoare la aplicarea sechestrului. Contestația în privința unei licitații încă nu a fost examinată la Judecătoria Chișinău. Contestația în privința altei licitații a fost scoasă de pe rol de Judecătoria Chișinău la 9 iulie 2025, fapt contestat de Șor la CA Centru, unde următoarea ședință a fost stabilită pentru data de 14 mai 2026.

În apartamentele de pe str. Florica Niță au fost găsite mai multe arme: trei pistoale cu glonț, unul cu bile de cauciuc, mai multe cartușe și un permis de armă. La 10 aprilie 2024, pe acestea a fost aplicat sechestru, proces care a fost contestat în instanță de către Șor. Judecătoria Chișinău a respins contestația la 29 aprilie 2024, la fel a făcut și CA Centru la 20 februarie 2025. Potrivit executorului judecătoresc Roman Talmaci, în privința armelor a fost inițiată procedura de vânzare.

Un alt bun al lui Ilan Șor, evaluat la 13,3 milioane de lei, este un teren de pe strada Timiș din Chișinău, pe care se află o casă cu suprafața de 200 de metri pătrați și o construcție accesorie. Sechestrul aplicat de executorul judecătoresc la 22 martie 2024 pe acest bun, precum și pe apartamentul de pe strada Decebal, cu suprafața de 57,1 metri pătrați, deținut de Șor în proporție de ½, a fost contestat de către debitor. Contestația a fost respinsă de Judecătoria Chișinău la 7 mai 2024 și de CA Centru la 22 septembrie 2025.

Casa de pe strada Timiș. Foto: ZdG

La 18 aprilie 2024 a fost pus sechestru pe vila de lux și pe terenul de pe strada Lacului 62, înregistrate pe numele lui Serghei Trohin, care le-a cumpărat oficial de la Șor pe 26 iunie 2019. Pe terenul cu suprafața de 0,27 ha sunt situate trei clădiri cu suprafețe de 664, 273 și 98 de metri pătrați. Acolo Șor a locuit și chiar a stat în arest la domiciliu. Acesta este unul dintre bunurile atribuite ca fiind de fapt ale lui Ilan Șor. Procesul verbal prin care executorul judecătoresc a dispus sechestrul a fost contestat de către avocatul lui Ilan Șor, deși ultimul nu admite că este proprietatea sa, precum și de către interpusul Serghei Trohin. Contestația lui Șor a fost respinsă de Judecătoria Centru la 7 martie 2025 și de CA Centru la 20 noiembrie 2025. Cererea lui Trohin a fost respinsă de Judecătoria Chișinău la 22 septembrie 2025, iar la CA Centru acesteia nu i s-a dat curs.

Casa în care locuia Ilan Șor și în care acesta a stat în arest la domiciliu. Foto: ZdG

Datoria lui Șor – de la BEM la Ministerul Finanțelor

La 4 iunie 2025, Banca de Economii a semnat cu Ministerul Finanțelor un contract de cesiune a creanței, prin care prejudiciul de peste 5,2 miliarde de lei pe care Ilan Șor trebuie să-l achite a fost transmis de la BEM la minister. Judecătoria Chișinău a admis cererea Ministerului Finanțelor privind înlocuirea succesorului în drepturi la 3 octombrie 2025. Încheierea a fost contestată de Șor, iar examinarea la CA Centru a fost stabilită pentru data de 11 iunie 2026.

„Valoarea bunurilor care au fost depistate în R. Moldova nicidecum nu acoperă suma”

Grigore Olaru, lichidatorul BEM, solicitat de ZdG, a declarat că unul dintre motivele recuperării modeste îl reprezintă contestațiile depuse de către Ilan Șor în tot acest proces.

Foto: profit.md

„Din momentul obținerii titlurilor, permanent sunt contestări din partea avocaților. Suma recuperată nu e așa mare, am vândut o mașină și ceva bani erau pe cont. Din momentul obținerii titlului până în momentul cesionării, noi, ce-am putut – am încasat. Toate bunurile care au fost depistate au fost evaluate și expuse spre vânzare.”

Întrebat de ce s-a decis schimbarea creditorului și venirea Ministerului Finanțelor în această ipostază în locul BEM, Olaru a explicat că „Ministerul Finanțelor este creditorul cel mai mare al BEM și termenul de lichidare a Băncii de Economii e limitat, conform legislației – e doi ani, iar procedurile de executare durează foarte mult. Acesta a fost raționamentul.” Potrivit lui, doar această creanță din dosarul privind frauda bancară a fost cesionată către Ministerul Finanțelor, pe motiv că „procedura e deja finalizată, este deja document executoriu”, iar restul se află în instanțe sau la nivel de procedură penală.

„Valoarea bunurilor care au fost depistate în R. Moldova nicidecum nu acoperă suma pe care Șor trebuie să o plătească drept prejudiciu. Chiar și cu cele la care Șor este beneficiar efectiv, nu cred că acoperă”, a mai constatat reprezentantul BEM.

Sechestre pe 10 % din suma prejudiciului

Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat pentru Ziarul de Gardă că valoarea totală a bunurilor pe care s-a pus sechestre, atât a celor în care Ilan Șor este proprietar oficial, cât și a celor la care este beneficiar efectiv, depășea 548 de milioane de lei în momentul în care pe acestea au fost aplicate măsuri de asigurare de către Procuratura Anticorupție la etapa de urmărire penală. Raportat la prejudiciul total, suma sechestrelor reprezintă aproximativ 10 %.

Șeful PA, Marcel Dumbravan. Foto: ZdG

„Desigur, costul lor de piață sau costul lor de vânzare poate fi mult mai mare. Aceasta este valoarea estimată a bunurilor sechestrate atunci, la moment. Nu este exclus că prețurile pe piață vor crește și suma aceasta să ajungă mult mai mare”, a subliniat șeful PA.

Potrivit lui Dumbravan, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) și Serviciul Fiscal sunt acum în proces de identificare a altor bunuri ale lui Ilan Șor, inclusiv peste hotare – în Kazahstan, Kîrgîstan, Israel. „Conform modificărilor legislației, la momentul de față se întreprind măsuri de către Serviciul Fiscal și ARBI din cadrul CNA aferent identificării bunurilor acestuia inclusiv peste hotarele R. Moldova.”

Dumbravan a amintit și el de contestațiile depuse de către avocați privind scoaterea la vânzare a unor bunuri. „Un impediment sunt și contestațiile depuse de avocați la fiecare acțiune procesuală sau procedurală a executorului judecătoresc. E corect, este dreptul lor să conteste și ei contestă, și se începe întinderea prin instanțele de judecată cu procesele. Acesta este și scopul pe care ei îl urmăresc”, a subliniat șeful PA.

Bunurile vor fi reevaluate

Și executorul judecătoresc Roman Talmaci susține că motivul pentru care a fost recuperată o sumă atât de mică până acum este faptul cătoate actele executorului judecătoresc au fost contestate în instanța de judecată, iar în perioada cât acestea se examinează, bunul nu poate fi vândut. „Noi am depus toată diligența ca actele să rămână în vigoare. Fiecare contestație se examinează într-un proces separat. Cu părere de bine, toate actele au fost menținute, dar după o perioadă destul de lungă. Pentru că noi suntem într-o veritabilă reformă a justiției acum și este o insuficiență de cadre, probabil, în sistemul judecătoresc.”

Roman Talmaci, executor judecătoresc. Foto: Facebook/Roman Talmaci

Un alt impediment, spune executorul, este cesionarea creanței către Ministerul Finanțelor, fapt care se așteaptă să fie validat pe deplin în instanță de CA Centru la 11 iunie 2026. Dar până atunci totul este pus pe pauză. „După noi, este o perioadă foarte lungă, destul de mult timp se examinează. La prima vedere, este o chestiune simplă, nu-i nimic complicat, nu se schimbă obiectul executării, nu se schimbă cuantumul, se schimbă numai persoana care va cere. Credem că aceste proceduri trebuie să fie mult mai rapide.”

Executorul a mai spus că toate bunurile care au fost evaluate până acum vor fi reevaluate, astfel că, cel mai probabil, valoarea lor va crește, ca apoi să fie organizate licitații. „Cunoaștem că prețul bunurilor imobile a crescut între timp. Chiar cu acest răgaz în perioada cât instanțele și-au exercitat atribuțiile funcționale prin verificarea legalității actelor contestate, noi, în final, putem să obținem și un preț mai mare, care va fi îndreptat pentru stingerea datoriei.”

În ceea ce privește bunurile la care Șor nu figurează oficial ca proprietar, ci a fost identificat doar ca beneficiar final, executorul spune că încă nu a dispus evaluarea lor. Excepție face numai vila înregistrată pe Serghei Trohin, de pe strada Lacului, care a fost deja evaluată.

„Asta e o procedură foarte complicată și abia recent au fost operate modificări în legislație privind posibilitatea de a urmări acele bunuri sau active la care debitorul este beneficiar final. Dar noi nu avem precedente, abia pe cazul dat o să încercăm să facem precedente, să vedem ce reacție o să fie. De vândut un bun care este înregistrat pe persoană terță este foarte dificil și nu sunt precedente.” Executorul a explicat că pentru scoaterea la vânzare a firmelor atribuite și afiliate lui Șor este necesar ca Ministerul Finanțelor să intre pe deplin în drepturi în calitate de creditor și să depună o cerere argumentată, în care să dovedească că Șor este beneficiarul final al acestora. Norma legală care a permis urmărirea bunurilor înregistrate pe terți a fost adoptată în iunie 2025, la puțin timp după ce BEM a cesionat ministerului datoria lui Șor.

La 19 martie 2026, Ministerul Finanțelor a depus în instanță o cerere de accelerare a examinării, dar aceasta a fost respinsă de Judecătoria Chișinău la 23 martie 2026. ZdG a solicitat un comentariu și de la Ministerul Finanțelor, dar nu a primit răspuns până la momentul publicării.

„5,2 miliarde de recuperat – asta e practic imposibil”

Aureliu Colenco, avocatul care a depus toate contestațiile în instanțe în interesele lui Ilan Șor, a declarat pentru ZdG că nu mai are un contract cu acesta de un an și că nu mai comunică cu fostul lui client. El spune că a contestat acțiunile de executare pentru că a considerat că deciziile au fost adoptate ilegal și consideră că nu va fi posibilă recuperarea integrală a prejudiciului de 5,2 miliarde de lei stabilit de instanță. „Cândva, când eu mă ocupam de dosarul penal, el (Ilan Șor, n.r.) a propus statului să întoarcă aceste 5,2 miliarde la stat, dar nimeni nu a reacționat la acest lucru. Ei s-au ținut pentru a face show și lor nu le trebuie bani. Acum va fi foarte greu ca statul să încaseze acești bani. Nu există așa proprietăți ca să fie vândute și să fie recuperată suma de 5,2 miliarde. Ele, pur și simplu, nu există. 5,2 miliarde de recuperat – asta e practic imposibil”, a subliniat avocatul, adăugând că Ilan Șor nu ar avea alte averi în afara R. Moldova: „Altă avere el nu are, după cum eu cunosc.”

Răspunsul Ministerului Finanțelor

Am solicitat o clarificare și din partea Ministerului Finanțelor referitor la necesitate preluării statutului de creditor de la Banca de Economii. Drept răspuns am primit o cronologie a evenimentelor.

„La data de 4 iunie 2025 BC „Banca de Economii” SA (în proces de lichidare) și Ministerul Finanțelor au încheiat un contract de cesiune a creanței, în baza căruia banca a cesionat ministerului creanța sa față de Ilan Șor. La data de 18 iunie 2025, în temeiul prevederilor art.47 alin. (1)-(4) din Codul de executare și art.70 alin.(1)-(3) din Codul de procedură civilă, Ministerul Finanțelor a solicitat instanței de judecată înlocuirea părții BC „Banca de Economii” SA cu Ministerul Finanțelor în cadrul procedurii de executare în baza documentului executoriu privind încasarea de la Ilan Șor în beneficiul BC „Banca de Economii” SA (în proces de lichidare) a prejudiciului material.



Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 03 octombrie 2025 a fost admisă cererea depusă de Ministerul Finanțelor și s-a dispus înlocuirea creditorului BC „Banca de Economii” SA cu succesorul în drepturi Ministerul Finanțelor în procedura de executare în baza documentului executoriu menționat supra. La data de 20 octombrie 2025 reprezentantul lui Ilan Șor a înaintat cerere de recurs împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 03 octombrie 2025. Ședința de examinare a recursului declarat a fost stabilită pentru data de 11 iunie 2026”, se arată în răspunsul Ministerului Finanțelor.