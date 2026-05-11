Incident la Penitenciarul nr. 18-Brănești. Un fost condamnat a încercat să intre forțat cu mașina pe teritoriul instituției: „În timpul reținerii, a tamponat mai multe automobile ale angajaților”

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) informează că un fost condamnat a încercat să pătrundă pe teritoriul Penitenciarului nr. 18 – Brănești, prin porțile de acces, cu mașina de model Toyota Auris Hybrid, de culoare sur metalic. Incidentul a avut loc pe 11 mai 2026, în jurul orei 05:30.

„În vederea prevenirii pătrunderii neautorizate în penitenciar, șeful de post al Secției pază și escortă a intervenit conform atribuțiilor de serviciu, utilizând arma din dotare și efectuând două focuri de avertizare în plan vertical, reușind stoparea autoturismului.

Potrivit constatărilor preliminare, conducătorul auto prezenta semne vizibile de ebrietate. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoana aflată la volanul autoturismului este un fost condamnat, eliberat acum câteva luni”, se spune într-un comunicat al ANP.

Totodată, în timpul reținerii, conducătorul auto a încercat să părăsească locul incidentului, tamponând mai multe automobile ale angajaților penitenciarului, parcate în apropierea instituției.

Potrivit ANP, a fost solicitat un echipaj de poliție pentru documentarea cazului, care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului.