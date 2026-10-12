Alexandru Vornicu, desemnat de PAS la funcția de primar al Chișinăului, și-a retras candidatura din motive familiale: „Este o decizie personală, pe care am luat-o cu greu”

Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, Alexandru Vornicu, și-a retras candidatura din motive personale, care țin de familia sa. Acesta susține că decizia nu are legătură cu eventuale dezacorduri în cadrul echipei și că va sprijini candidatul PAS la alegerile pentru Primăria Chișinău.

Într-un mesaj public, acesta a mulțumit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și echipei PAS pentru încrederea acordată, menționând că responsabilitatea funcției ar fi necesitat o implicare pe care nu ar fi putut să o asigure în condițiile actuale.

„Din păcate, din rațiuni personale, care țin de familia mea, am decis să-mi retrag candidatura. Știu că responsabilitatea pe care mi-o asumasem este foarte mare și nu aș fi putut să mă dedic așa cum trebuie. Din respect pentru echipă, din respect pentru chișinăuieni, consider că este mai corect să mă retrag”, a declarat acesta.

Totodată, fostul candidat a respins informațiile potrivit cărora decizia ar fi fost provocată de neînțelegeri în cadrul echipei PAS.

„Este o decizie personală, pe care am luat-o cu greu, dar a trebuit să aleg prioritățile și am ales familia”, a precizat acesta.

Acesta a mai anunțat că va susține în continuare echipa PAS și candidatul formațiunii pentru Primăria Chișinău, invocând responsabilitatea de a le oferi locuitorilor un primar pe care îl consideră responsabil și dedicat intereselor chișinăuienilor.

Pe 15 iunie, PAS l-a înaintat pe Vornicu pentru funcția de președinte al Organizației Municipale Chișinău și și-a exprimat susținerea unanimă pentru candidatura sa la funcția de primar al municipiului Chișinău, la alegerile locale din 2027.

Alexandru Vornicu are 37 de ani, este jurist și se află la al doilea mandat de primar al orașului Stăuceni, funcție în care a fost reales din primul tur în 2023.

Conform PAS, Vornicu a crescut bugetul localității de 4 ori, a atras fonduri europene și a transformat comuna Stăuceni în oraș.

La alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, Alexandru Vornicu a fost reales în funcția de primar al orașului Stăuceni din primul tur, cu peste 77% din voturi.

Potrivit partidului, Stăuceni a devenit oraș și a început implementarea mai multor proiecte.