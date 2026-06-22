Ministerul Sănătății se opune majorării TVA la medicamente la 20%: „Va distruge sistemul medical”

Ministerul Sănătății a emis aviz negativ de șapte pagini la propunerea de aplicare a TVA-ului de 20% la medicamente, inclusă în proiectul noii politici bugetar-fiscale pentru anul 2027 și a fost transmis Ministerului Finanțelor, a declarat acesta în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Ministrul Emil Ceban avertizează că măsura ar putea genera scumpiri în lanț și ar putea distruge sistemul medical din R. Moldova.

„Această reformă va distruge sistemul medical. Această reformă va duce la scumpiri în lanț. R. Moldova nu este pregătită pentru așa ceva, sistemul de sănătate este unul vulnerabil. Spitalele nu vor face față, există riscuri foarte, foarte mari”, a declarat Emil Ceban

Potrivit ministrului, o eventuală creștere a TVA-ului ar reduce puterea de cumpărare a medicamentelor și ar limita posibilitățile de compensare pentru pacienții cu boli cronice și pentru categoriile vulnerabile.

„Noi nu vom avea puterea de cumpărare a medicamentelor, puterea de cumpărare a acestor consumabile, deci puterea de compensare a medicamentelor pentru cei cu patologii cronice vulnerabili,”, a susținut Ceban.

Anterior, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a avertizat că majorarea TVA la medicamente de la 8% la 20% ar putea duce la dispariția de pe piață a unor medicamente, inclusiv a celor pentru boli rare și a medicamentelor chimioterapeutice.

Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, elaborat de Ministerul Finanțelor, se află în prezent la etapa de consultări publice.

Proiectul politicii fiscale pentru 2027, aflat în consultări publice și promovat ca o reformă de simplificare și modernizare a sistemului fiscal, a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale momentului, în contextul în care mediul de afaceri și experții atrag atenția asupra modului în care este derulat procesul de consultare și asupra gradului de claritate al schimbărilor propuse.