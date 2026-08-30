Ministerul Mediului îndeamnă instituțiile de învățământ să renunțe la tradiția lansării baloanelor cu heliu de 1 septembrie

Ministerul Mediului a îndemnat elevii, părinții și profesorii să renunțe la baloanele cu heliu în cadrul festivităților de 1 septembrie. Ministerul avertizează că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale, care le pot confunda cu hrana.

„Pe 1 septembrie, să sărbătorim începutul noului an școlar fără baloane cu heliu! Știm că începutul anului școlar este despre emoții, bucurie și multe zâmbete. Dar baloanele lansate în aer nu dispar. Ele ajung în natură și pot deveni periculoase pentru păsări și animale, care le pot confunda cu hrana.

De aceea, îi îndemnăm pe elevi, părinți și profesori să aleagă alte moduri de a sărbători: flori, stegulețe, pancarte, muzică, aplauze sau pur și simplu multă voie bună. Bucuria noastră de o zi nu trebuie să lase gunoi în natură”, a îndemnat Ministerul.

Anul de studii 2026-2027 va începe, în toate instituțiile de învățământ general publice și private din R. Moldova, cu prima lecție tematică „Independența care ne unește”. Lecția va fi desfășurată la 1 septembrie 2026, în clasele I–XII, și va marca 35 de ani de la proclamarea Independenței R.Moldova.

Activitățile educaționale vor fi organizate în jurul a trei direcții principale: „Drumul spre Independență”, „Simbolurile și valorile Independenței” și „Independența care ne unește”.