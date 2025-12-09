Ministerul Mediului anunță că „ambalajele de băuturi vor deveni resursă, nu gunoi”, începând cu 2027

Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate, începând cu anul 2027. R. Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă care încurajează responsabilitatea și protejează mediul, anunță Ministerul Mediului într-un comunicat de presă.

Conform Ministerului, prin noul sistem, la cumpărarea unei băuturi se va achita o mică garanție, care va putea fi recuperată integral atunci când ambalajul este returnat la punctele de colectare.

„Ambalajele vor fi marcate distinct și identificate prin cod de bare, pentru a fi recunoscute rapid și corect. Astfel, sticlele și dozele nu vor mai rămâne în natură, ci vor reintra în circuitul reciclării”, se arată în comunicat.

Agenții economici, producători, importatori și comercianți se vor organiza și vor crea infrastructura necesară, astfel încât toate ambalajele marcate și înregistrate corect să fie reintroduse în circuitul economic.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că dezvoltarea Sistemului de Depozit reprezintă o prioritate strategică pentru R. Moldova. Potrivit acestuia, este esențial să ne concentrăm eforturile pentru ca, începând cu anul 2027, sistemul să poată fi implementat.

„Sistemul de depozit este motorul dezvoltării unei industrii a reciclării aici în R. Moldova. Fiecare ambalaj returnat înseamnă mai puține gunoaie aruncate pe dealuri, în râuri și lacuri, dar și materie primă pentru o fabrică, un antreprenor, un inovator. Înseamnă mai puține importuri de plastic, mai multă procesare locală, mai multă valoare adăugată, produsă aici, în Moldova”, a declarat ministrul.

Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA) reprezintă un pas esențial către un model modern de gestionare a deșeurilor, care va contribui la reducerea poluării, la creșterea reciclării și la protecția mediului în R. Moldova. Prin dezvoltarea Sistemului de Depozit pentru Ambalaje, R. Moldova face un pas concret către consolidarea economiei verzi, potrivit Ministerului Mediului.