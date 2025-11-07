Principalele prevederi ale Sistemului de Depozit pentru Ambalaje, ce urmează a fi implementat, au fost prezentate agenților economici de către Ministerul Mediului

Ministerul Mediului a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje (SDA), aflat în proces de implementare în R. Moldova. Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, atelierul a avut scopul de a explica modul în care sistemul va funcționa și rolul fiecărei părți implicate.

Pentru ca sistemul să poată fi lansat, prima etapă este desemnarea administratorului SDA – entitatea care va pune în funcțiune mecanismul, îl va gestiona și va urmări respectarea regulilor.

„Producătorii înaintează propunerea pentru această entitate, iar Ministerul Mediului o aprobă printr-o comisie specială”, se explică în comunicat.

Odată ce este desemnat administratorul, următorul rol esențial este cel al producătorilor, care vor avea responsabilitatea de a marca clar produsele care pot fi returnate, astfel încât consumatorii să le recunoască ușor.

„Fiecare ambalaj va avea un semn distinct și un cod de bare specific. În plus, producătorii sunt responsabili de evidența exactă a ambalajelor puse pe piață, pentru a asigura transparența și buna funcționare a sistemului”, precizează Ministerul Mediului.

La rândul lor, prin intermediul comercianților sistemul va ajunge la consumator.

„Aceștia trebuie să informeze vizibil publicul despre produsele incluse în SDA, valoarea garanției și modul de returnare a ambalajelor. Fiecare magazin trebuie să indice clar unde se află punctul de returnare și programul acestuia, punct care trebuie amenajat în interiorul sau în apropierea unității comerciale, la cel mult 150 de metri”, se mai arată în comunicat.

Întregul proces, de la funcționarea punctelor de returnare până la respectarea obligațiilor legale, va fi monitorizat de Ministerul Mediului, Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, pentru a garanta o implementare transparentă și stabilă a sistemului.