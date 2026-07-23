Ministerul Justiției a constituit un grup de lucru pentru a face mai atractive profesiile de judecător și procuror

Ministerul Justiției a lansat un dialog cu instituțiile-cheie din sectorul justiției pentru a identifica soluții care să contribuie la creșterea atractivității profesiilor de judecător și procuror și la menținerea specialiștilor în sistem, a anunțar joi, 23 iulie, Ministerul.

Din grupul de lucru fac parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) și Institutului Național al Justiției (INJ).

Potrivit Ministerului Justiției, grupul va analiza cadrul normativ și instituțional privind admiterea în funcția de judecător și procuror, va identifica soluții pentru îmbunătățirea mecanismului actual și, după caz, va elabora propuneri de modificare a legislației necesare implementării acestora.

În cadrul primei ședințe, ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că atragerea și păstrarea profesioniștilor în sistem reprezintă o prioritate pentru instituție.

„Justiția nu înseamnă doar legile pe care le adoptăm, ci și oamenii care le aplică. Avem nevoie de profesioniști bine pregătiți, integri și responsabili, care să își dorească să vină în sistem, să rămână și să își construiască aici o carieră. Ne propunem să stabilim acțiuni pe termen scurt, mediu și lung, pornind de la nevoile reale și de la experiența celor care lucrează zi de zi în instanțe și procuraturi”, a afirmat ministrul.

În cadrul discuțiilor, participanții au abordat subiecte precum procesul de formare la Institutul Național al Justiției, obstacolele întâmpinate de candidați la accederea în profesie, durata procedurilor de selecție și evaluare, gradul de ocupare a funcțiilor vacante și posibilitățile de promovare în carieră.