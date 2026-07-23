Cel de-al 25-lea contingent al Armatei Naționale pleacă în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo

Armata Națională a detașat cel de-al 25-lea contingent de militari în operația de menținere a păcii KFOR din Kosovo, a informat joi, 23 iulie, Ministerul Apărării..

Astfel, timp de șase luni, cei 41 de militari moldoveni, printre care geniști, transmisioniști, infanteriști, conducători auto și felceri, vor executa misiuni de securitate și pază a obiectivelor militare, precum și misiuni de patrulare în aria de responsabilitate.

,,Prezența în această misiune de peste 12 ani reconfirmă angajamentul pe care ni l-am asumat pentru consolidarea păcii și securității regionale. Este și o dovadă că avem militari profesioniști, capabili să acționeze la cele mai înalte standarde de interoperabilitate și să reprezinte cu onoare R. Moldova în lume”, a declarat Anatolie Nosatîi.

La rândul său, șefa Oficiului de Legătură NATO în R. Moldova, Agne Gleveckaite, a subliniat importanța cooperării și interoperabilității dintre contingentele participante la operația KFOR. Totodată, aceasta a remarcat profesionalismul, angajamentul și responsabilitatea de care militarii moldoveni au dat dovadă de-a lungul participării în misiune.

Militarii moldoveni vor fi dislocați în baza militară „Camp Villaggio Italia”, din localitatea Peć, Kosovo și vor face parte din Comandamentul Regional Vest (Regional Command-West).