Ministerul Afacerilor Externe din România, după rezultatul alegerilor: „Parlamentului ales îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”

Ministerul Afacerilor Externe din România (MAE) a transmis, pe 29 septembrie, felicitări cetăţenilor din R. Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile de duminică şi partidelor pro-europene „care au reuşit să obţină victoria, în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”.

„Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”, a transmis MAE, reiterând sprijinul României pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova, transmite News.ro.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova desfăşurate la 28 septembrie 2025 şi îi felicită pe cetăţenii R. Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic şi, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană”, au transmis, luni, oficialii MAE România, într-un comunicat de presă.

MAE felicită, de asemenea, „forţele politice pro-europene pentru această victorie clară şi convingătoare, obţinută în condiţiile unor presiuni, ameninţări şi ingerinţe externe fără precedent, din partea vectorilor susţinuţi direct sau indirect de Federaţia Rusă”.

„În acest context complicat, autorităţile R. Moldova au demonstrat o rezilienţă exemplară şi şi-au îndeplinit responsabilităţile faţă de cetăţeni – în primul rând răspunderea de a asigura integritatea democratică a alegerilor şi de a organiza scrutinul la înalte standarde democratice. Alegerile legislative din 28 septembrie, soldate cu o majoritate parlamentară pro-europeană clară, dau un mandat puternic viitorului Guvern să accelereze eforturile de integrare europeană şi reformele asociate acestuia”, a mai transmis MAE România.

Potrivit surse citate, Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate.