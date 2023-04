Mihail Ivanov renunță la funcția de adjunct interimar al șefei PA: „A solicitat sistarea exercitării interimatului, cu exercitarea în continuare a funcției de procuror”

Procurorul anticorupție Mihail Ivanov și-a anunțat închierea activității în funcția de adjunctul interimar al șefei Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin vineri, 14 aprilie. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție (PA).

Potrivit serviciului de presă al instituției, cererea de sistare a fost făcută în legătură cu redistribuirea printre adjuncți a atribuțiilor, „Ivanov considerând că pentru noul domeniu repartizat acestuia, o altă persoană ar putea fi mai indicată”.

Mihail Ivanov a fost desemnat în această funcția în noiembrie 2022, de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

ZdG a relatat recent despre declarațiile fostului Ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu privind persoanele din structurile de drept ale statului care ar trebui să fie concediate, fiind menționat și procurorul Mihail Ivanov.

„Ivanov, care toată lumea știe în ce relație de afinitate este cu Morari (fostul șef al PA Viorel Morari n.r.). Eu nu sunt Procuratura Generală. Eu nu sunt șef la CNA, SIS, Procuratura Anticorupție și în altă parte. Sunt vicepreședinte al unui partid care a făcut campanie să scăpăm de regimul construit de Vlad Plahotniuc. Atunci când am făcut campanie și am ajuns la putere, am avut și am așteptarea în continuare ca acești oameni să fie scoși de la funcțiile pe care le au pentru ca să permită ca aceste structuri să se reformeze.

Eu văd că mie mi se deschis dosare, unul pe 28 aprilie, unul pe 29, parcă la comandă unul după altul. CNA se ocupă de declarațiile lui Șor mai mult decât de ce a făcut Șor propriu zis”, a declarat Andrei Spînu.