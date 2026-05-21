Mai mulți cetățeni, ținte ale escrocilor: li se propune facilitarea obținerii vizei și a unui loc de muncă în Finlanda, contra cost

Mai mulți cetățeni ai R. Moldova au fost contactați de escroci care, în schimbul unei sume de bani, au promis că vor facilita obținerea vizei și a unui loc de muncă în Finlanda, avertizează Ambasada Finlandei la Bucureşti. În acest context, instituția îndeamnă oamenii să fie vigilenți şi să nu plătească bani celor care le fac astfel de propuneri.

„În mod sistematic suntem contactaţi de cetăţeni din R. Moldova escrocaţi de persoane care le-au promis intermedierea unui loc de muncă în Finlanda, la o fabrica de bere, în cele mai multe din situaţii, şi rezolvarea tuturor formalităţilor privind viza”, se arată într-un comunicat al Ambasadei Finlandei.

Cetăţenii R. Moldova care îşi doresc să meargă în Finlanda la muncă au nevoie de un contract semnat cu angajatorul, contract ce se depune online pe platforma EnterFinland, alături de restul documentelor necesare obţinerii permisului de şedere şi pentru care, tot online, se plăteşte o taxă.

Valoarea taxei de procesare a documentelor variază între 380 și 740 euro, în funcție de tipul de muncă, făra intermediari şi fără comisioane plătite către terţi.

Pentru a călători în Finlanda ca turişti, cetăţenii R. Moldova posesori de paşaport biometric nu au nevoie de viză.