Escrocherie la telefon în proporții deosebit de mari în capitală. Câteva persoane au fost reținute

Un bărbat de 47 de ani din sectorul Rîșcani al capitalei rămas fără 800 000 de lei, după ce a devenit victima unui caz de escrocherie în proporții deosebit de mari. Totuși, câțiva bănuiți au fost reținuți în seara de 21 mai la Bălți. În acest context, polițiștii recomandă cetățenilor să fie atenți pentru a nu cădea în plasa escrocilor.

Potrivit unui comunicat al Poliției, victima a fost contactată, la 18 mai, de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de logistică și curierat. Aceștia i-au solicitat codul recepționat prin SMS.

Ulterior, victima a fost apelată de alte persoane, care s-au prezentat drept angajați ai Bǎncii Naționale a Moldovei, comunicându-i că pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos. Sub pretextul „anulării” acestuia, escrocii au convins bărbatul să contracteze un credit real și să transmită mijloacele bănești către pretinșii reprezentanți ai instituției.

Astfel, în perioada 18–20 mai, victima a transmis, în trei tranșe, sumele de 400 000 de lei, 200 000 de lei și 200 000 de lei unor persoane necunoscute, prejudiciul total constituind 800 000 de lei.

„Persoanele care au preluat ultima tranșă de bani au fost reținute în această seară de polițiști, la Bălți”, anunță Poliția, adăugând că se întreprind acțiuni speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să informeze persoanele apropiate despre metodele de escrocherie: „Poliția întreprinde toate măsurile necesare pentru combaterea acestor infracțiuni, însă prevenirea depinde și de responsabilitatea fiecăruia dintre noi”.