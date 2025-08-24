Meteorologii avertizează: „Cod galben de intensificare a vântului”

Meteorologii anunță cod galben de intensificări ale vântului, începând cu 24 august, ora 11. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, codul galben de vânt este valabil pe întreg teritoriul țării.

Potrivit meteorologilor, pe 24 august 2025, în intervalul orelor 11:00 – 20:00, este valabil codul galben de intensificări ale vântului.

„Se prevăd intensificări ale vântului din sector nord-vestic, cu rafale de până la 15–20 de metri pe secundă”, potrivit SHS.

Zone vizate sunt întreg teritoriul R. Moldova, conform hărții oficiale a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.