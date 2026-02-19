Membrii „Consiliului de Pace” creat de Trump promit 7 miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâșiei Gaza

Membrii „Consiliului de Pace” au promis miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, iar unele state s-au angajat inclusiv să trimită trupe. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat și o contribuție americană de 10 miliarde de dolari, fără a preciza însă destinația exactă a fondurilor, notează DW.

Trump a deschis joi, la Washington, reuniunea inaugurală a Consiliului său, la care au participat reprezentanți din peste 40 de țări și observatori din încă aproximativ o duzină. El a declarat că nouă state membre au promis în total 7 miliarde de dolari (puțin sub 6 miliarde de euro) pentru un pachet de ajutor destinat Gazei — adică aproximativ 10% din cele 70 de miliarde estimate ca necesare pentru reconstrucția după doi ani de război devastator.

Cine finanțează „Consiliul de Pace”

Potrivit lui Trump, Kazahstan, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan și Kuweit sunt țările care contribuie la pachetul financiar pentru Gaza.

„Fiecare dolar cheltuit este o investiție în stabilitate și în speranța unei regiuni noi și armonioase”, a spus liderul american, adăugând că „Consiliul de Pace arată cum poate fi construit un viitor mai bun, chiar de aici, din această sală”.

Pe lângă promisiunile financiare, Indonezia, Maroc, Kazahstan, Kosovo și Albania au anunțat că sunt dispuse să trimită trupe în Gaza pentru o viitoare forță de stabilizare internațională.

O alternativă la ONU, fără unii aliați occidentali

„Consiliul de Pace” a fost lansat luna trecută, în marja World Economic Forum, și este perceput de unii observatori drept o alternativă promovată de Trump la Organizația Națiunilor Unite, instituție pe care liderul american a criticat-o în repetate rânduri, observă The Guardian.

Deși peste 60 de lideri au fost invitați — iar statutul de membru permanent ar necesita o contribuție de 1 miliard de dolari — aliați democrați importanți precum Regatul Unit, Canada, Franța și Germania au lipsit, la fel ca Rusia și China, care nu au aderat până acum. Aproximativ 24 de state s-au alăturat totuși, inclusiv țări arabe precum Iordania, Qatar, Egipt, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, dar și Armenia, Azerbaidjan, Pakistan, Indonezia și Vietnam.

Deși mandatul inițial ONU prevedea ca organismul să sprijine cei circa 2,2 milioane de palestinieni strămutați de ofensiva israeliană, carta „Consiliului de Pace” nu menționează explicit nici Gaza, nici ONU. Palestina nu este membră, însă Israelul și premierul său, Benjamin Netanyahu — vizat de un mandat de arestare pentru presupuse crime de război în Gaza — fac parte din Consiliu. Palestinienii au fost incluși doar într-un comitet tehnocratic inferior, în timp ce personalități precum fostul premier britanic Tony Blair și Jared Kushner ocupă locuri în consiliul executiv.

Pe rețeaua sa Truth Social, Trump a afirmat că „Consiliul de Pace se va dovedi cel mai important organism internațional din istorie”.