Medalii pentru sportivii moldoveni la Campionatul European de Grappling, Pankration și MMA Amator: „Rezultate remarcabile”

„Rezultate remarcabile pentru luptătorii noștri” la Campionatul European de Grappling, Pankration și MMA Amator, desfășurat la Erevan, Armenia, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Lotul național s-a clasat pe locul III în clasamentul pe echipe la competiția de pankration și MMA amator.

Primele medalii au fost obținute în competiția de grappling. Eldar Rafigaev (130 kg, seniori) și Ion Sili (92 kg, U20) au cucerit medaliile de argint, iar Cristian Țugulea (84 kg, seniori) a intrat în posesia medaliei de bronz.

În concursurile de pankration și MMA amator, cel mai bun rezultat a fost înregistrat de Liviu Maluda, care a obținut medalia de aur la categoria de greutate de până la 130 kg. Gheorghe Balaur (77 kg) și Alexandru Stancă (62 kg) au devenit vicecampioni europeni, cucerind medaliile de argint, iar Daniel Gorea (93 kg) și Gheorghe Pavlov (71 kg) au obținut medaliile de bronz.

La competiția de pankration și MMA amator au participat aproximativ 10 țări.